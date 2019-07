Meteo estremo: grandine gigante, devastazioni da Pescara a Bari e altre città

La situazione meteo di oggi 10 luglio 2019 sarà ricordata a lungo in Adriatico, dove si sono abbattute nuove violente grandinate, dopo quelle devastanti di ieri. Stamattina un grosso tornado ha interessato la località di Milano Marittima, provocando ingentissimi danni. Ieri una tempesta ha devastato numerose località balneari della riviera adriatica dalla Romagna alle Marche, fin sino l'Abruzzo settentrionale (grandine, vento, nubifragi).

Nel pomeriggio di oggi, devastanti grandinate si sono abbattute sulla costa abruzzese, poi in Molise ed in Puglia, con danni ingentissimi alle cose, ma soprattutto ci sono stati parecchi feriti per i chicchi di grandine che hanno raggiunto la dimensione di 10 cm di diametro.

Meteo a 43 gradi a Catania, inferno di fuoco, bagnanti prigionieri in spiaggia

Già stamattina erano state individuate le condizioni meteo ideali per la genesi di temporali di straordinaria intensità, ciò in particolare da parte di siti meteo privati, i quali non possono emettere allerta meteo. Allerte meteo per l'Italia sono state emesse dall'estero.

E quindi oggi, migliaia di persone si sono trovate impreparate agli eventi atmosferici di straordinaria potenza che in queste ore si stanno abbattendo su queste regioni. A Pescara gli organi di stampa indicano che ci sono stati 18 feriti dai chicchi di grandine.

METEO estremo con GRANDINATE impressionanti. Alto rischio anche di TORNADO

I danni sono ingenti non solo alle auto, che in molti casi si sono ritrovati con i vetri persino infranti dai chicchi di grandine, ma anche le abitazioni, alle quali i chicchi di grandine hanno danneggiato seriamente il tetto. Molte persone scrivono che piove in casa, che hanno il tetto danneggiato dai chicchi giganteschi di grandine.

In passato, la costa adriatica ha vissuto pomeriggi grandinigeni, ma stavolta i chicchi di grandine sono decisamente più grossi. Inoltre la tempesta di grandine ripercorre gli eventi meteo che si sono abbattuti ieri. Grandine devastante è segnalata anche nell'altra riviera adriatica, quella dei Balcani, dove tra stanotte è stamattina ci sono stati violentissimi temporali.

Meteo da incubo sulle coste adriatiche, tornado e nubifragio a Milano Marittima

Ci domandiamo se questo sia il prezzo da pagare per avere un po' di refrigerio.

Le persone sempre più sono consapevoli che il clima sta cambiando, sempre più diffusamente a ogni fenomeno atmosferico chiaramente estremo, citano che non c'è più il tempo del passato, che i fenomeni meteo sono molto più violenti. Questo in realtà è abbastanza vero, anche se va detto che gli eventi meteo estremi si sono sempre avuti, ma in questi anni si è accentuata notevolmente la loro frequenza.

Pubblicato da Stefano Ferrari

