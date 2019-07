Meteo caldissimo, anche oggi picchi sino a 40 gradi, concausa grandine

Ancora condizioni meteo di caldo eccessivo nelle regioni meridionali e le isole maggiori, nelle zone interne la colonnina di mercurio ha raggiunto i 40° centigradi, mentre nelle coste la temperatura si è portata fin sino a 38° centigradi.

Da considerare anche non solo le temperature così elevate, ma anche l'altissimo tasso di umidità, che rende il caldo insopportabile. Ormai, come ampiamente descritto, avremo un calo termico che determinerà un refrigerio, che in molte regioni equivarrà a temperature prossime alla media del periodo. D'altronde la colonnina di mercurio sta raggiungendo costantemente valori altissimi.

Ed è la conseguenza del caldo del tasso di umidità, la disponibilità di così tanta energia nei temporali, i quali stanno assumendo sovente fortissima intensità, sono accompagnati da grandinate di inusuale portata è frequenza.

Comiso As Usaf, Pantelleria, Trapani-Birgi 38°C

Alghero, Foggia, Grottaglie, Lecce, Marina Di Ginosa 37°C

Amendola, Catania-Sigonella, Crotone, Decimomannu, Olbia-Costa Smeralda, Reggio Calabria, Roma-Urbe 36°C

Cagliari-Elmas, Catania-Fontanarossa, Gioia Del Colle, Guidonia, Latina, Roma-Ciampino 35°C

Bari-Palese Macchie, Firenze-Peretola, Palermo-Punta Raisi, Perugia, Viterbo 34°C

Grazzanise, Messina, Pescara, Roma Fiumicino 33°C

Brindisi, Falconara, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Rieti 32°C

Capo Bellavista, Cervia, Forli, Gela, Pisa-S Giusto, Pratica Di Mare, Punta Marina, S Maria Di Leuca 31°C

Aosta, Bolzano, Capo Carbonara, Capri, Ferrara, Frosinone, Napoli-Capodichino, Pontecagnano, Sarzana-Luni 30°C

Bologna-Borgo Panigale, Brescia-Ghedi, Genova-Sestri, Isola d'Elba-Monte Calamita, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Novara-Cameri, Rimini 29°C

Albenga, Bergamo-Orio Al Serio, Brescia-Montichiari, Capo Mele, Torino-Caselle, Udine-Rivolto, Verona-Villafranca 28°C

Piacenza, Treviso-S Angelo 27°C

Aviano, Parma, Passo Dei Giovi, Ronchi Dei Legionari, Torino, Treviso-Istrana, Trieste, Venezia-Tessera 26°C

Cuneo-Levaldigi, Monte Argentario 25°C

Torino-Bric Della Croce 23°C

Monte Terminillo 21°C

Dobbiaco, Resia Pass, Tarvisio 20°C

Passo Rolle 16°C

Monte Cimone 15°C

Paganella 14°C

Pian Rosa 7°C

