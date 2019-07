DIRETTA meteo GRANDINE devastante in atto, NUBIFRAGI

L'atteso peggioramento delle condizioni meteo è in atto sulle regioni centrosettentrionali, ma anche parte del Sud Italia. Da molte le parti giungono notizie di grandinate devastanti, con chicchi che raggiungono le dimensioni anche di 7 cm di diametro.

Ore 17:45: inizia in questi istanti a grandinare in Lombardia e Piemonte, grandinate si sono avute nell'entroterra di Genova, ma gli eventi di maggiore rilevanza, al momento, si stanno verificando, e si sono già avuti, sempre a macchia di leopardo in Emilia-Romagna, dove la grandine devasta giardini privati e pubblici, campi agricoli, danneggia auto, in alcune circostanze abbiamo notizie di tetti danneggiati dalla grandine, di tapparelle forate dai chicchi giganteschi.

In merito alle auto, queste vengono seriamente danneggiate dalla grandine, con bolli sulla carrozzeria ma anche danni ai vetri. Come abbiamo documentato discorsi giorni, la grandine di grosse dimensioni è in grado di rompere parabrezza e lunotto.

L'instabilità atmosferica che si sta riversando sull'Italia in queste ore, trova terreno fertile per la genesi di nubi a fortissimo sviluppo verticale, con temporali che si rigenerano in decine di aree temporalesche.

Attualmente stiamo vivendo una delle maggiori giornate di grandine in Italia degli ultimi due decenni, tenuto conto anche che nelle prossime ore, furiosi temporali si verificheranno in molte regioni centrosettentrionali, con grandinate che potrebbero anche essere devastanti.

Questo approfondimento meteo ci preoccupa solo nel riportare in modo sintetico cosa sta succedendo in queste ore. I chicchi di grandine di queste dimensioni sono abbastanza insoliti cadere così frequentemente nel nostro Paese, dove la grandine di grosse dimensioni non è di certo inedita, ma mentre non è normale che ci siano eventi di tale portata e diffusione.

Gli scorsi giorni devastati grandinate si erano avute in Veneto, Lombardia, Piemonte dove i grossi chicchi di grandine hanno causato non solo danni materiali ma anche alle persone.

Gli enormi chicchi di grandine hanno ucciso decine e decine di capi di bestiame, migliaia di uccelli.

Ore 18:15: temporali di forte intensità interessano le Marche, dove da più parti giungono notizie di devastanti grandinate. I fenomeni atmosferici sono anche accompagnate da violente raffiche di vento.

NUBIFRAGI si sono verificati in alcune località delle Prealpi lombarde, del Veneto, in Emilia-Romagna, nelle Marche. Alcune stazioni meteo registrano circa 100 mm di pioggia in poco più di mezz'ora, l'equivalente di 100 litri di acqua ogni metro quadro di superficie. Ne consegue sicuramente che si verifichino allagamenti. Nel linguaggio comune precipitazioni così intense e sono chiamate bombe d'acqua.

RAFFICHE DI VENTO fortissime accompagnano i vari temporali, in particolare all'inizio dei forti rovesci di pioggia e grandine. Tale fenomeno atmosferico è chiamato downburst.

La situazione meteo sta peggiorando anche nel settore nord-occidentale, aree temporalesche si stanno dirigendo verso il milanese.

Ore 18:45: area temporalesca fa rotta nell'area di Milano, in provincia di Monza sono segnalate grandinate devastanti, con automobilisti in difficoltà soprattutto nelle arterie che in questo momento sono trafficatissime. A Milano sembra divenire notte, mentre vento rinforza sensibilmente.

