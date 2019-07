Meteo Italia: crollano i termometri di oltre 10 gradi. Grande caldo stop

Meteo Italia, siamo finalmente alla fine di questa lunghissima egemonia da parte dell'Anticiclone africano con caldo estremo e persistente, che ci interessa ormai dai primi del mese di Giugno.

La scorsa notte è stata di patimento soprattutto in molto aree del Centro e Sud Italia, delle Isole Maggiori, a causa del tasso di umidità altissimo. Molte persone non hanno potuto prendere sonno, ed oggi è un giorno lavorativo.

Il clima è cambiato, non fa piacere agli ecologisti, anche noi lo siamo, ma è giunto il momento di programmare l'acquisto, anche rateizzato (molte compagnie elettriche lo propongono in bolletta), di almeno un climatizzatore in ogni abitazione. I costi di gestione dei nuovi prodotti sono estremamente contenuti, incidono pochissimo sui consumi, ma possono rendere la vita decisamente più accettabile, soprattutto nelle notti tropicali che rispetto al passato sono cresciute a dismisura.

Come scriviamo da qualche giorno, per ora abbiamo buone notizie, anche se non ottime. Avremo un'evoluzione propizia a spazzare via tassi di umidità altissimi, e le temperature estreme. L'Anticiclone nord africano sarà costretto ad arretrare sotto la spinta di fresche correnti nord atlantiche, pronte a far letteralmente crollare le temperature fino a 10°C in meno.

Non illudiamoci però, la temperatura si porterà generalmente prossima ai valori medi stagionali, anche se le aree interessate da temporali, specie quelli diurni, avranno cali termici anche maggiori, e la possibilità di vivere temperature più fresche che altrove.

La fase del cambiamento di circolazione si attiverà proprio tra Oggi e Domani, annuncerà un provvidenziale cambiamento delle condizioni meteo con forti temporali al Centro Nord che precederanno l'ingresso dei più freschi venti da nord.

Oggi le temperature perderanno già alcuni gradi al Nord Italia, la Toscana, l'Umbria e le Marche. Continuerà a fare caldo invece sul Sud soprattutto sulla Sicilia.

Mercoledì ancora temporali e aria più fresca di quella attualmente presente, spazzeranno il Centro ed il Nord con valori in ulteriore discesa fino a 10°C in meno. Un calo delle temperature si attiverà anche sulla Regioni Meridionali, ad eccezione della Sicilia dove le temperature rimarranno ancora molto elevate.

In Sardegna soffierà il Maestrale, le coste occidentali avranno temperature in sensibile calo, con valori di poco sotto la media, mentre nei settori orientali della regione farà caldo, ma con aria secca. In un contesto d'insieme, la temperatura in Sardegna tornerà prossima ai valori medi stagionali.

L'alta pressione africana si sposterà verso il nord Africa, ma con la sua parte più avanzata riuscirà in parte a lambire la Sicilia.

Piuttosto, al Sud, Sardegna e forse la Sicilia, si potranno avere sporadiche piogge, qualche temporale. Ma la pioggia avrà un'alta concentrazione di pulviscolo del Sahara, e lo noterete dalla carrozzeria delle auto.

In seguito, la situazione dovrebbe rimanere pressoché invariata fino al successivo fine settimana con l'Italia che potrà ancora godere di un tipo di clima abbastanza normale per la stagione ad eccezione, ancora una volta, della Sicilia dove il caldo continuerà a persistere.

In Sicilia, forse la calura estrema potrebbe attenuarsi la prossima settimana, ma la previsione sarà da confermare.

Ci aggiorneremo con i prossimi appuntamenti.

