Meteo domani, BURRASCA sull'Italia a suon di FORTI TEMPORALI e GRANDINE

Aria sempre più fresca tende ad affluire verso l'Italia, apportando un cambiamento meteo davvero vistoso. A portare l'aria fresca dal Nord Europa verso l'Italia è una depressione sopraggiunta dall'Iberia, che costringe alla lenta ritirata l'anticiclone africano.

Il caldo continua incontrastato sulle regioni meridionali e le due Isole Maggiori, con temperature che localmente si spingono fino alla soglia dei 40 gradi, come già avvenuto con picchi anche localmente superiori. Il caldo così intenso ha comunque le ore contate, anche al Sud della Penisola.

Tendenza meteo 10 giorni: CALDO estremo STOP. Nuovo volto estivo

La violenza dei temporali sul Settentrione d'Italia deriva dallo scontro esplosivo dell'aria caldo-umida, accumulatasi per giorni nei bassi strati, con le crescenti d'infiltrazioni d'aria fresca. Il caldo ha avuto modo di ristagnare per tanti giorni, creando un carburante ideale per intensificare gli effetti dei temporali.

L'anticiclone africano e le correnti fresche da nord si stanno fronteggiando in un testa a testa che inevitabilmente si traduce in quest'instabilità così esplosiva che, dopo aver colpito il Nord, si estende ad altre regioni della Penisola.

Fine del dominio africano, novità gradita. O forse no

Vediamo nel dettaglio il meteo per domani, mercoledì 10 luglio. Ci attendiao una giornata di tempo fortemente instabile sul Centro Italia, con fenomenologia temporalesca più organizzata tra Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo.

Non mancheranno tuttavia temporali anche tra Toscana e Lazio, specie sulle zone interne e sui settori meridionali. Cenni di miglioramento sul Nord Italia, ma con ancora precipitazioni temporalesche tra Emilia Romagna, Bassa Lombardia e Basso Veneto, specie nella prima parte del giorno.

L'instabilità sarà crescente anche al Sud, con probabili temporali più forti e organizzati tra Campania, Molise e Puglia Centro-Settentrionale, ma anche in Lucania. Tendenza a miglioramento serale, a parte precipitazioni in arrivo verso la Calabria tirrenica.

Le temperature caleranno diffusamente sul Centro Italia, la Sardegna e ancora localmente sul Nord del Paese. Il caldo resisterà al Sud, specie sulle aree del basso versante adriatico e settori ionici dove localmente si potranno registrare dei locali aumenti termici.

