Meteo domani, nuovi VIOLENTI TEMPORALI al Nord. PEGGIORA sul Centro Italia

Come nelle attese, un vistoso cambiamento meteo sta coinvolgendo l'Italia, per il cedimento a piccoli passi dell'anticiclone africano assoluto dominatore delle ultime settimane. Impulsi d'aria sempre più fresca dal Baltico si scontrano con l'aria rovente sub-tropicale, causando contrasti termici esplosivi.

Ne derivano qundi varie ondate di temporali a sferzare soprattutto il Nord Italia, ma in graduale estensione ad altre regioni della Penisola. Si sta verificando un vero e proprio testa a testa fra l'aria fresca e quella più calda africana.

ALLERTA meteo Protezione Civile per oggi e domani, l'avviso ufficiale

Siamo però solo all'inizio, in quanto i contrasti si faranno ancor più accesi nelle prossime 24-36 ore. Il caldo continua incontrastato sulle regioni meridionali, con temperature che localmente sfonderanno la soglia dei 40 gradi, come già avvenuto con picchi anche superiori.

Previsioni meteo: forte calo delle temperatura

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, martedì 9 luglio. Un nuovo fronte instabile, ben più incisivo coinvolgerà il Nord e la dorsale settentrionale appenninica, dove non mancheranno temporali a carattere più diffuso e a tratti di forte intensità.

Ci sarà anche rischio di nubifragi persino in Val Padana, tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, con possibili grandinate e colpi di vento consistenti, durante i temporali, anche sulla fascia di pianura a sud del Po e fin verso le coste adriatiche.

Attesa spiccata variabilità su regioni centrali e Sardegna, con qualche sporadico piovasco. Temporali più forti, entro sera, si potranno formare tra Appennino Toscano, Umbria Settentrionale e centro-nord delle Marche.

Qualche rovescio non è escluso anche sui settori tirrenici, principalmente in Toscana. Il tempo sarà più soleggiato al Sud e Sicilia, salvo scrosci di pioggia sui rilievi tra Campania, Lucania e Puglia. Le temperature sono attese in calo al Nord e zone interne del Centro Italia, mentre resterà il caldo intenso al Sud.

