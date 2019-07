ALLERTA meteo Protezione Civile per oggi e domani, l'avviso ufficiale

L'allerta meteo della Protezione Civile nazionale, ultimo aggiornamento, in specie per domani, prospetta una situazione di criticità in ben 7 regioni d'Italia.

Per la giornata di oggi, Lunedì 8 luglio 2019:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali

Lombardia: Pianura centrale, Nodo idraulico di Milano, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Appennino pavese, Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Bassa pianura orientale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Per la giornata di domani, Martedì 9 luglio 2019:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali

Lombardia: Pianura centrale, Nodo idraulico di Milano, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Appennino pavese, Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Bassa pianura orientale

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3, Marc-1

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura settentrionale, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura settentrionale, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana.

