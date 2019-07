Meteo al 20 Luglio con VENTO, FRESCO, TEMPORALI. Cambia tutto

Caldo, afa, calura, canicola. Chissà quanti di voi, leggendo o sentendo nominare questi termini, hanno pensato "basta, non se ne ... [ Leggi » ]

Come nelle attese, un vistoso cambiamento meteo sta coinvolgendo l'Italia, per il cedimento a piccoli passi dell'anticiclone africano assoluto dominatore ... [ Leggi » ]

L'allerta meteo della Protezione Civile nazionale, ultimo aggiornamento, in specie per domani, prospetta una situazione di criticità in ben 7 ... [ Leggi » ]