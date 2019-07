Meteo 7 giorni: ARIA FRESCA verso anche Centro-Sud. TEMPORALI e NUBIFRAGI

METEO SINO AL 15 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Un flusso d'aria più fresca in arrivo dal Nord Europa è all'origine di uno sconquasso meteo davvero notevole su parte d'Italia, in quanto si sta scontrando con le correnti caldo-umide di matrice afromediterranea. Un vortice ciclonico giunto dall'Iberia sta portando questo carico di temporali, che assumono intensità violenta proprio per il contrasto fra le due masse d'aria così diverse tra loro.

Meteo Italia: MALTEMPO e FRESCURA, soprattutto al Nord e sulle Adriatiche

L'Italia risulta essere spaccata in due, con l'anticiclone africano al top sulle regioni meridionali dove convoglia ulteriore aria rovente sahariana. Il caldo resiste sulle regioni meridionali, con temperature che localmente tendono a raggiungere la soglia dei 40 gradi, come già avvenuto con picchi anche superiori.

L'aria fresca preme dal Nord verso le regioni centrali, ove va a cozzare con quella molto più calda ancora presente nei bassi strati. Si sta verificando un vero e proprio testa a testa fra l'aria fresca e quella più calda africana. Ora l'anticiclone sub-tropicale dovrebbe subire un più marcato cedimento ritirandosi a latitudini più basse, aprendo la strada al dilagare d'aria fresca fin verso il Sud.

Stop al meteo d'Africa, ma le preoccupazioni non finiscono

METEO TURBOLENTO E TEMPERATURE GIU' DI DIECI GRADI

Il piccolo vortice ciclonico, giunto dall'Iberia, sta per essere agganciato da un'ampia circolazione depressionaria sull'Europa Nord-Orientale, mentre l'anticiclone atlantico punterà nel verso latitudini più settentrionali. Verrà così a crearsi uno schema favorevole per l'afflusso di correnti fresche ed instabili da nord fin verso l'Italia ed il Mediterraneo.

Meteo al 21 Luglio, Estate diversa, più FRESCO, TEMPORALI

Quest'escalation temporalesca si estenderà ulteriormente verso le regioni centrali e parte di quelle meridionali della Penisola. Da segnalare il calo delle temperature, con aria più fresca che dilagherà su gran parte d'Italia mercoledì, anche se bisognerà attendere giovedì prima che il caldo africano venga completamente scalzato anche dalle estreme regioni meridionali e dalla Sicilia.

L'anticiclone sub-tropicale riuscirà infatti ad opporre una strenua resistenza e proverà a far di nuovo capolino sul finire della settimana. Tra venerdì ed il weekend le temperature risaliranno e tornerà un po' di caldo su alcune regioni, ma senza eccessi. In avvio di settimana dovrebbe però irrompere un ulteriore e più consistente impulso d'aria fresca, con nuovo marcato refrigerio.

Previsioni meteo: forte calo delle temperatura

METEO MERCOLEDI' 10 LUGLIO, TEMPORALI VERSO IL CENTRO-SUD

Ci attendiamo una giornata di tempo fortemente instabile sul Centro Italia, con fenomenologia temporalesca più organizzata tra Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. Non mancheranno tuttavia temporali anche tra Toscana e Lazio, specie sulle zone interne e sui settori meridionali. Cenni di miglioramento sul Nord Italia, ma con ancora precipitazioni anche temporalesche in Romagna.

L'instabilità sarà crescente anche al Sud, con probabili temporali più forti e organizzati tra Campania, Molise e Puglia Centro-Settentrionale, ma anche in Lucania. Andranno messe in conto grandinate e colpi di vento. Tendenza a graduale miglioramento serale, a parte precipitazioni che si attarderanno sul Sud Peninsulare, in estensione alla Calabria tirrenica.

TREGUA METEO GIOVEDI', MA POI ALTRI IMPULSI INSTABILI

Si attende un giovedì dal tempo più clemente, a parte locali temporali su Alpi, Appennino Meridionale e Sicilia orientale. Verso sera rovesci potranno occasionalmente portarsi in Val Padana, segnale di una nuova accentuazione delle condizioni meteo instabili per venerdì quando ritroveremo maggiori temporali sul Nord-Est e zone interne del Centro Italia.

GRANDE CALDO IN RITIRATA, FASE PIU' FRESCA

Il dilagare d'aria fresca accentuerà il refrigerio verso tutto il Centro-Nord, anche molto sensibile sulle aree del Triveneto e medio-alto Adriatico. La flessione termica sarà marcata anche su aree interne e orientali del Sud. Il caldo sarà invece duro a morire soprattutto in Sicilia, anche se le temperature caleranno pure qui entro giovedì.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Questa fase meteo capricciosa sembra destinata a proseguire tra il weekend e l'inizio di settimana, ancora per nuove correnti fresche ed instabili veicolate verso i Balcani ed in parte sull'Italia per via del posizionamento anomalo dell'anticiclone delle Azzorre, sbilanciato sul Nord Atlantico. Attesi quindi nuovi temporali a più riprese sulla Penisola, più attivi su aree appenniniche ed adriatiche.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

