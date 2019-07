ESTATE estrema sino a FERRAGOSTO dal Centro Meteo europeo lungo termine

Il Centro Meteo europeo ha aggiornato il trend meteo climatico con validità 46 giorni e abbiamo estrapolato una nostra analisi. Ma come al solito, chiediamo al lettore di non programmare alcuna attività sulla base di questo articolo, il quale ha solo scopo divulgativo e non di previsioni, le quali hanno una buona affidabilità, in genere sino a 5 giorni di validità.

NOVITA ESTREME

Meteo: come si forma la GRANDINE

La settimana che è iniziata vedrà il ritirarsi graduale verso sud dell'Alta Pressione nord africana, e contestualmente anche delle Correnti Oceaniche. Evidenziamo che nell'Europa centro settentrionale, a differenza di altre Estate, le Correnti Oceaniche sono alquanto vivaci e fredde, con la neve che è tornata sino a quote insolite in Scandinavia.

In Italia avremo un cambiamento che inizialmente sarà più vistoso nel Nord Italia e la Toscana, dove già si sono avuti temporali di una certa consistenza.

Succede sempre così nel meteo: gli opposti si attraggono

Vogliamo rassicurare i vacanzieri: non avremo la rottura precoce dell'Estate, questa tornerà, sempre secondo le previsioni del Centro Meteo europeo assai vigorosa e calda.

CALO TEMPERATURA

In una prima fase avremo temperature verso la media, mentre un più deciso calo della temperatura si dovrebbe avere da metà mese, ovvero dal prossimo fine settimana, e persisterebbe per un periodo di circa 7-10 giorni, con temperatura di poco sotto la media.

Neppure in questa circostanza potremmo parlare di rottura dell'Estate.

CAMBIAMENTO

A generare il cambiamento dovrebbe essere una criticità della pressione atmosferica, soprattutto in quota, che dalla Russia si espanderà verso l'Italia. Ciò è ben riscontrabile anche in previsioni a medio termine. In Oceano Atlantico, potrebbe esserci Alta Pressione.

IL RITORNO DEL CALDO

La temperatura potrebbe aumentare sul finire del mese, con valori che gradualmente andranno oltre la media di fine Luglio e di Agosto. Esordirebbero di nuovo le tipiche ondate di calore a cui ormai siamo abituati.

Va detto che sarà questo il periodo più propizio per le ondate di caldo, le quali, semmai, potranno assumere la massima intensità.

CALDO PERSISTENTE

Il trend, sempre da confermare, prospetta temperature mediamente superiori alla media dal 22/24 Luglio sino oltre Ferragosto, ultimo giorno di validità della linea di tendenza della proiezione meteo. In questa fase potrebbe a tratti fare molto caldo.

CAUSA DEL RITORNO DEL CALDO

A riportare la temperatura sopra la media ed il prevalere di condizioni meteo stabili sarà molto probabilmente l'anticiclone nordafricano. Da ciò il sospetto che viene è che si possano avere condizioni di caldo notevole. I modelli matematici a così lungo termine non inquadrano i dettagli dell'evoluzione, ma le anomalie complessive.

PIOGGE, TEMPORALI

Sino al 20/22 Luglio si dovrebbe manifestare una situazione meteo ideale per avere maggiori precipitazioni rispetto alla norma, e ciò praticamente su quasi tutta Italia, con ai margini Sardegna e Sicilia dove pioverebbe quasi niente o per nulla su buona parte delle località.

Minori piogge rispetto alla media, vengono indicate nella regione alpina, dove rammentiamo è l'Estate la stagione delle grandi piogge. Ciò vuol dire che pioverà comunque.

CON IL CALDO, ESTATE PIENA

Orbene, con il ritorno del caldo avremo una riduzione delle possibilità di piogge su buona parte d'Italia, ad eccezione dell'estremo Nord, quindi area alpina, prealpina e a tratti zone padane settentrionali, dove pioverebbe quasi nella media.

IN CONCLUSIONE

Non avremo una rottura dell'Estate, ma una riduzione delle anomalie climatiche che ci toglieranno per un po' il caldo estremo, il quale tornerà forse poi irruento e assai fastidioso.

Orbene, se abbiamo avuto temperature molto alte nella prima parte dell'Estate, la prosecuzione potrebbe vedere picchi di calore maggiore, con un aumento delle condizioni di afa.

Rischiamo un'Estate molto più calda della media.

