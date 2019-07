Tendenza meteo 10 giorni: CALDO estremo STOP. Nuovo volto estivo

Le nostre previsioni meteo a medio e lungo termine affermano già da alcuni giorni che il caldo estremo, che ha colpito molte regioni italiane, è destinato a finire.

Dopo un finale di giugno rovente, talvolta da record assoluto, e un inizio di luglio davvero molto caldo tra Sud Italia e Sardegna, nei prossimi giorni avremo un graduale calo delle temperature da nord a sud, le quali si porteranno finalmente nelle medie del periodo o anche un poco al di sotto.

Anomalie delle temperature a 850hPa per la giornata di giovedì: frescura decisa al Nordest, nella media altrove.

Fine del dominio africano, novità gradita. O forse no

Attenzione: si badi bene che non sarà un vero e proprio break estivo, l'estate non si prenderà una pausa ne andrà in crisi, semplicemente il meteo proporrà un rientro nelle medie stagionali e per fortuna non avremo ondate di calore almeno per una settimana.

Succede sempre così nel meteo: gli opposti si attraggono

Tendenza termica per mercoledì 17: come si vede, nessuna anomalia particolare in vista, clima tipico di luglio, senza eccessi.

Ciò comunque non impedirà di avere massime attorno a 30 gradi in diverse aree italiane, dato che il sole di luglio è uno dei più caldi dell'anno è che, al tempo stesso, la massa d'aria non sarà così fredda.

Questo lo dobbiamo accogliere come fatto positivo, poiché nelle prime 5 settimane dell'estate il meteo ha fornito decisamente troppi episodi di caldo e pochi episodi di frescura, spesso e volentieri anticipati da fenomeni temporaleschi troppo violenti.

Previsioni meteo: forte calo delle temperatura

Meteo Italia: GRANDE CALDO stoppato dai TEMPORALI, durata refrigerio

Pubblicato da Davide Santini

