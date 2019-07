ITALIA, meteo estivo stravolto da caldo e tempeste di grandine, vento e nubifragi

Meteo d'Estate 2019 è stravolto dall'estremizzazione del tempo atmosferico che non ci appartiene, è divenuta una stagione che ha dell'assurdo, con ondate di calore a catena, tassi di umidità da record, temperature altissime che sbriciolano i record storici, oppure si adagiano per giorni a valori smisuratamente elevati.

Meteo violento: weekend di temporali con vento e grandine estrema su Nord Italia e Toscana

Le grandi città sono vivibili con sofferenza, ci si abitua a quel caldo che in passato era occasionale, ma che adesso diventa abituale. A patire i maggiori cambiamenti climatici è il Nord Italia, e il maggior malessere si vive nelle aree metropolitane.

Milano è divenuta caldissima come una città tropicale, da circa un mese si registrano temperature notturne cittadine che sarebbero il valore medio delle massime diurne, il tasso di umidità schizza spesso a valori che troviamo ai Tropici. Scoppiano temporali improvvisi e violenti, che sganciano improvvisi scrosci di pioggia e grandine a volte senza dare alcun sollievo al calore come è avvenuto ieri, oppure violenti nubifragi e grandine come qualche giorno fa, quando caddero su alcuni quartieri 90 millimetri di pioggia. Una replica di un altro nubifragio avvenuto a fine Giugno. Questi sono stati gli unici eventi piovosi degni di nota a Milano, solo attraverso di meteo estremo.

Meteo estremo anche in Francia, terribili grandinate in Occitania

Torino non è da meno, la città ha vissuto i danni di varie furiose grandinate. Ed è il Piemonte una delle regioni con i maggiori danni da grandine. Tra sabato e domenica, nella provincia di Vercelli, una tempesta di grandine dalla inaudita violenza ha danneggiato come raramente avviene in Italia, auto e abitazioni, raso al suolo le coltivazioni. Mandato nel panico gli automobilisti che si sono trovati l'auto con i vetri infranti. Vari hanno chiesto soccorso alle forse dell'ordine e i vigili del fuoco.

Ma la grandine è divenuto un fenomeno comune quest'anno in Italia, quasi ovunque, dove scoppia un temporale, da qualche parte viene rilevata grandine gigante. Sempre sabato, numerosi centri urbani di Veneto e Friuli sono stati bombardati dalla grandine, con danni non solo alle cose, ma procurando ferite a vari abitanti.

Meteo Italia: GRANDE CALDO stoppato dai TEMPORALI, durata refrigerio

Grandine come non succedeva da molto tempo, anzi, nei nostri archivi di raccolta dati di 20 anni, non ci risulta una serie così densa di eventi meteo estremi, in particolare ci riferiamo a grandine grossa. In settimana, improvvisi temporali erano scoppiati in Puglia, dove vari centri abitati sono stati investiti da super grandinate.

Forse dobbiamo imparare a difenderci meglio anche da questo fenomeno? Non sappiamo se anche futuro sarà frequente come è accaduto di recente, ma in Italia la grandine devastante non è una novità, come non lo è in qualsiasi angolo d'Europa. Pensate che anche quest'anno, grandine grossa e nubifragi non hanno risparmiato aree poste a nord del Circolo Polare Artico.

Meteo Italia, verso uno STOP del caldo rovente. Micro tempeste anche di grandine

Ma non c'è solo la grandine, ne abbiamo parlato prima, c'è anche il grande caldo. Una delle stazioni meteo censite da Sardegna Clima, ieri pomeriggio ha raggiunto quasi 45°C. a due passi da Cagliari. Tante stazioni meteo, e la stessa Cagliari città hanno toccato i 40°C.

I 40°C sono stati raggiunti o sfiorati in varie località dall'Abruzzo alla Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Centro Meteo europeo, trend 46 giorni: GRANDI MANOVRE, epilogo ASSURDO

Questo è meteo estremo.

Nei prossimi giorni avremo un cambiamento meteo, abbiamo definito la possibilità di avere micro-tempeste perché quelli che abbiamo osservato non sono normali temporali. In Svizzera, a Lucerna, sabato pomeriggio il vento provocato da una massiccia area temporalesca ha toccato la velocità raggiunta nel 1996 da un uragano (Lothar), con raffiche di quasi 140 km orari.

Meteo estremo: GRANDINE DEVASTANTE, danni su edifici, auto, persone ferite. I fatti

Il vento così violento non si è visto solo in Svizzera, ma anche durante alcuni temporali in Italia, i quali quest'anno sono quasi tutti di forte intensità.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina