Previsioni meteo: forte calo delle temperatura

PREVISIONI METEO: il periodo tra il 10 Giugno ed il 6 Luglio è stato uno dei periodi più caldi prolungati che si siano avuti sulla nostra Penisola, mediamente in questi 27 giorni la temperatura italiana è stata di +4,1°C più alta della norma 1961-90, un valore enorme se presente su quasi un mese.

Praticamente, questo periodo dominato dalla presenza di aria africana può essere paragonato, per la sua lunghezza, a quello interminabile dell'Estate 2003, quando, tuttavia, il caldo dominò ininterrotto da Maggio fino alla fine di Agosto.

Nel Giugno 2017, appena due anni fa, un altro periodo di caldo molto intenso fu anche superiore all'attuale, tra il 12 ed il 30 Giugno infatti la temperatura fu superiore alla norma di ben +4,5°C, tuttavia il periodo di caldo perdurò per 19 giorni contro i 27 attuali.

Ma qualcosa sta per cambiare, come mostrano le mappe del modello ensamble ecmwf.

Si tratta di un modello che analizza e corregge i possibili errori che si verificano durante l'elaborazione delle mappe di previsione del modello europeo, e che quindi presentano una maggiore possibilità di esattezza anche a 5-10 giorni di distanza.

Ed in effetti, è proprio in questo periodo che il modello prevede l'influenza sull'Italia di correnti fredde da est e nord est, con temperature che crolleranno finalmente a valori inferiori alla norma per il mese di Luglio.

Gli effetti del crollo termico saranno maggiori al Nord Italia e lungo tutto il versante adriatico, per ultima sarà liberata la Sicilia, che ancora risentirà degli effetti residui dell'aria calda africana.

Questo passaggio dal caldo al freddo probabilmente non sarà indolore, il contrasto tra i due tipi di aria molto differente, la calda africana preesistente, che nel frattempo si è caricata di umidità, e quella fredda dal Nord Europa, rischia di determinare forti temporali con eventuali rischi di grosse grandinate.

Pubblicato da Giovanni De Luca

