Allerta meteo della Protezione Civile su varie regioni

È allerta meteo su varie regioni d'Italia. Gli avvisi sono stati pubblicati nel sito web ufficiale della Protezione Civile, da cui abbiamo estrapolato la cartina.

Innanzitutto, gli avvisi indicano che un evento meteo si possa verificare. L'allerta indicata è di natura idrogeologica, non menziona la possibilità di fenomeni specifici.

Le previsioni meteo elaborate da noi, non dalla Protezione Civile, indicano la possibilità di temporali anche molto intensi su varie regioni. Ma è praticamente impossibile prevederne la localizzazione neppure a poche ore prima dell'evento.

Tra ieri pomeriggio e stanotte, ha fatto davvero paura la serie di temporali che si è abbattuta in varie località del Nord Italia, con grandine che ha causato danni a edifici, agricoltura, auto e persino ferito delle persone.

In Italia c'è una situazione meteo abbastanza delicata, e in molte regioni, le autorità del posto hanno diffuso allerte meteo specifiche.

In caso di temporali di una certa intensità, è suggerita la massima precauzione, anche se ciò è abbastanza vago, in quanto chi si trova in piena notte come è avvenuto in Piemonte o Veneto, sotto un bombardamento di grandine che rompe i vetri dell'auto, c'è poco da fare se non aspettare che la bufera passi, cercando di ripararsi all'interno dell'abitacolo, dai chicchi di grandine e dai vetri dell'auto.

Insomma, stiamo osservando eventi meteo estremi, non inediti per l'Italia come intensità, ma molto diffusi rispetto ad altri anni. Ma la grandine di grosse dimensioni, in Italia c'è sempre stata, oggigiorno i social network, grazie alle foto e video che un po' tutti possono fare con gli smartphone, segnalano ogni fenomeno insolito da tutte le parti del Mondo, ma anche in passato, con altri mezzi registravamo grandine del genere.

Pubblicato da Federico De Michelis

