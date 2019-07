Meteo 7 giorni: dai TEMPORALI al REFRIGERIO. CALDO sarà spazzato via

METEO SINO AL 12 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia risente di una nuova fiammata africana, anche se il meteo non è del tutto stabile. Il richiamo caldo anticiclonico coinvolge in modo più forte le regioni centrali e quelle meridionali, con la colonnina di mercurio in salita localmente fino a picchi di 38/40 gradi. Al Nord la pressione tende invece a calare, per le prime infiltrazioni d'aria instabile.

Ne consegue un nuovo deterioramento del tempo al Settentrione ad iniziare dalle Alpi. I temporali, già domenica, potranno propagarsi dalle Alpi alla Val Padana, con occasione per nuovi fenomeni di forte intensità. Saranno queste le avvisaglie di un cambiamento meteo che farà sentire maggiormente i suoi effetti a seguire.

All'inizio della settimana l'anticiclone africano dovrebbe subire un più marcato cedimento ritirandosi a latitudini più basse, con l'ingresso di un fronte temporalesco a carattere freddo che porterà precipitazioni temporalesche più organizzate al Nord. L'ondata di temporali dovrebbe essere in grado di propagarsi anche verso il Centro Italia, specie sui versanti adriatici.

REFRIGERIO E METEO PIU' CAPRICCIOSO, BREAK ESTATE SU PARTE D'ITALIA

Il previsto peggioramento, con avvio di una fase meteo turbolenta, verrà innescato dall'ingresso di una saccatura dalla Spagna e dalla Francia. Non si tratterà di un sistema perturbato particolarmente organizzato, ma questo vortice ciclonico sarà insidioso in quanto l'aria fresca associata verrà a contrastare proprio sull'Italia con le masse d'aria ben più calde sub-tropicali.

Quest'onda depressionaria verrà poi agganciata, tra martedì e mercoledì, da un'ampia circolazione depressionaria sull'Europa Nord-Orientale, mentre l'anticiclone atlantico punterà nel contempo verso nord. Si andrà così a creare uno schema favorevole per l'afflusso di correnti fresche ed instabili da nord fin verso l'Italia ed il Mediterraneo.

Ne deriveranno temporali anche violenti, con il guasto meteo che coinvolgerà gran parte del Centro-Nord e darà avvio ad una fase estiva più capricciosa. Molto più limitati gli effetti al Sud. Da segnalare il calo delle temperature, con aria più fresca che dilagherà su gran parte d'Italia fra martedì e mercoledì. Un po' di caldo, anche intenso, resisterà tra estremo Sud e Sicilia.

METEO DOMENICA, PEGGIORA A SUON DI TEMPORALI SUL NORD ITALIA

Si farà evidente il cedimento anticiclonico, così da consentire il transito della coda di un veloce impulso frontale in scorrimento sul Centro Europa. Ci saranno quindi delle ripercussioni al Nord dal pomeriggio, quando i temporali saranno più diffusi e grandinigeni. I fenomeni, localmente intensi, si propagheranno dalle Alpi alla Val Padana, specie tra Est Lombardia e Triveneto.

Isolati rovesci si avranno anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Verso sera i temporali si estenderanno fin lungo le coste del Triveneto e dell'Emilia. Un parziale miglioramento si avrà invece al Nord-Ovest, a parte nubi più compatte sulla Liguria. Dalla notte i temporali proseguiranno la loro marcia verso sud-est, raggiungendo anche Romagna e Marche.

METEO INIZIO SETTIMANA, TEMPORALI AL NORD-EST ED ADRIATICHE

La zona depressionaria sul Baltico aggancerà il vortice ciclonico in avanzamento dall'Europa Occidentale, trascinando così nuovi impulsi d'aria fresca ed instabile verso l'Italia. Bersaglio dei temporali saranno ancora le regioni settentrionali, specie il Triveneto, e i settori appenninici ed adriatici delle regioni centrali.

Ci sarà la concreta possibilità di temporali anche forti, associati a grandinate. Sulle regioni meridionali permarranno generali condizioni di bel tempo, ma fin da lunedì non mancheranno accenni a cumulogenesi su aree interne appenniniche, con dei temporali in rapida propagazione verso i settori adriatici tra Molise e Puglia.

CALO BRUSCO DELLE TEMPERATURE, DOPO CALDO INTENSO

Per domenica è atteso il picco del caldo africano al Centro-Sud, con locali picchi non lontani dai 40 gradi. Il caldo inizierà ad allentare la morsa al Nord dove è atteso un graduale calo termico, a fronte di maggiori temporali. Tra lunedì e martedì l'ingresso di aria più fresca accentuerà il refrigerio verso tutto il Centro-Nord, anche molto sensibile sulle aree del Triveneto e medio-alto Adriatico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il crollo termico sarà anche di oltre 10 gradi rispetto al contesto attuale, in particolare sulle aree adriatiche più colpite dal peggioramento. Inizierà una fase estiva ben più gradevole, che ci accompagnerà almeno per alcuni giorni, con meteo che si manterrà un po' capriccioso ancora al Nord ed in Appennino. Un po' di caldo resisterà tra estremo Sud ed Isole Maggiori, più attenuato.

