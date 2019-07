Meteo 7 giorni: TEMPERATURE in forte caldo con TEMPORALI al Centro-Nord

METEO SINO AL 13 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Inizia ad arretrare l'anticiclone africano, con meteo in peggioramento al Nord per via di impulsi d'aria via via più fresca che premono dal Nord Europa. Il caldo tende invece a raggiungere il picco massimo sulle regioni centro-meridionali, con temperature che localmente si avvicineranno alla soglia dei 40 gradi.

Saranno queste le avvisaglie di un cambiamento meteo che farà sentire maggiormente i suoi effetti a seguire. La violenza dei primi temporali sul Settentrione d'Italia, sebbene in forma localizzata, deriva dallo scontro esplosivo dell'aria caldo-umida, accumulatasi per giorni nei bassi strati, con le crescenti d'infiltrazioni d'aria fresca in quota.

Nel corso dell'inizio di settimana l'anticiclone africano dovrebbe subire un più marcato cedimento ritirandosi a latitudini più basse, con l'ingresso di un fronte temporalesco a carattere freddo che porterà precipitazioni temporalesche più organizzate al Nord. L'ondata di temporali dovrebbe essere in grado di propagarsi anche verso il Centro Italia, specie sui versanti orientali della Penisola.

METEO PIU' CAPRICCIOSO E FRESCO, BREAK ESTATE AL CENTRO-NORD

La fase meteo più turbolenta verrà innescata dall'ingresso di una saccatura dalla Spagna e dalla Francia. Non si tratterà di un sistema perturbato particolarmente organizzato, ma questo vortice ciclonico sarà insidioso in quanto l'aria fresca associata verrà a contrastare proprio sull'Italia con le masse d'aria ben più calde affluite dall'Africa.

Fin da inizio settimana la colonnina di mercurio mostrerà delle significative flessioni sul Nord ma anche su parte delle regioni centrali, con riferimento in particolare ai versanti adriatici. Quest'onda depressionaria verrà poi agganciata, tra martedì e mercoledì, da un'ampia circolazione depressionaria sull'Europa Nord-Orientale, mentre l'anticiclone atlantico punterà nel verso nord.

Si andrà così a creare uno schema favorevole per l'afflusso di correnti fresche ed instabili da nord fin verso l'Italia ed il Mediterraneo. Ne deriveranno temporali anche violenti, con il guasto meteo che coinvolgerà gran parte del Centro-Nord e darà avvio ad una fase estiva estremamente capricciosa.

Molto più limitati gli effetti al Sud. Da segnalare il calo delle temperature, con aria più fresca che dilagherà su gran parte d'Italia fra martedì e mercoledì. Un po' di caldo, anche intenso, resisterà tra estremo Sud e Sicilia. In queste aree del Mezzogiorno le correnti più fresche stenteranno a spazzare la cappa di caldo africano.

METEO INIZIO SETTIMANA, TEMPORALI AL NORD-EST ED ADRIATICHE

Bersaglio dei temporali attesi lunedì saranno ancora le regioni settentrionali, specie il Triveneto, e i settori appenninici ed adriatici delle regioni centrali. Ci sarà la concreta possibilità di temporali anche forti, associati a grandinate. I fenomeni saranno più probabili nelle ore pomeridiane, ma qualche rovescio ci potrà essere fin dal mattino in Veneto e in Romagna.

Sulle regioni meridionali permarranno generali condizioni di bel tempo, ma non mancheranno accenni a cumulogenesi su aree interne appenniniche, con dei temporali in rapida propagazione verso i settori adriatici tra Molise e Puglia. Martedì un nuovo fronte instabile coinvolgerà il Nord e la dorsale settentrionale appenninica, dove non mancheranno temporali a carattere più diffuso.

DOPO CALDO INTENSO, TEMPERATURE IN PICCHIATA

Il caldo sta iniziando ad allentare la morsa al Nord dove è atteso un graduale calo termico, a fronte di maggiori temporali. Tra lunedì e martedì l'ingresso di aria più fresca accentuerà il refrigerio verso tutto il Centro-Nord, anche molto sensibile sulle aree del Triveneto e medio-alto Adriatico. Il caldo sarà invece duro a morire tra estremo Sud ed Isole Maggiori e perdurerà sino a metà settimana

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una fase estiva ben più gradevole ci accompagnerà probabilmente anche per la seconda parte della settimana, con meteo che si manterrà un po' capriccioso ancora al Nord ed in Appennino. Un po' di caldo continuerà a manifestarsi tra estremo Sud ed Isole Maggiori, più attenuato. Le temperature più elevate si avranno in Sicilia, maggiormente coinvolta dagli ulteriori flussi africani.

