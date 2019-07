Meteo ITALIA: la rovente quiete prima della FRESCA BURRASCA estiva

Situazione ed evoluzione: dopo un bollente Sabato ed una rovente Domenica, ecco che con l'inizio della prossima settimana è attesa una vera e proprio svolta del punto di vista meteo climatico.

I temporali che già si faranno strada Domenica, diverranno via via sempre più diffusi Lunedì, quando cominceranno a sconfinare in modo più massiccio anche su alcune aree della Pianura Padana.

Tuttavia, la vera svolta si avrà nella giornata di Martedì quando il bollente anticiclone africano perderà di energia al Nord e su gran parte del Centro, sotto l'incalzare di masse d'aria più fresche.

Lo scontro fra le nuove correnti nord atlantiche ed il caldo umido preesistente, innescherà una pesante fase di instabilità atmosferica, accompagnata di forti temporali che colpiranno tutto il Nord e parte del Centro specie la Toscana, l'Umbria e le Marche.

I forti contrasti termici provocheranno fenomeni anche piuttosto violenti accompagnati da nubifragi e grandinate specie la sera di Martedì su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ci sarà anche un brusco calo termico al Centro Nord.

Da Mercoledì l'aria fresca ed instabile comincerà ad estendersi anche al Sud Italia dove il grande caldo inizierà ad attenuarsi sotto la minaccia di alcuni temporali. Allo stesso tempo tornerà il bel tempo al Centro Nord.

In seguito, però la situazione non tornerà totalmente tranquilla. Fino al successivo Weekend infatti, l'atmosfera continuerà a mantenere una sorta di latente instabilità con la possibilità di qualche temporale pomeridiano specie sui rilievi soprattutto del Centro Nord, ma in un contesto climatico decisamente gradevole con un tipo di caldo moderato e senza eccessi, probabilmente con valori che saranno tipici del periodo.

Insomma, avremo un cambiamento delle condizioni meteo verso una condizione estiva meno calda, più moderata, anche se si potranno avere temporali di una certa consistenza, con nuove grandinate e nubifragi.

Ci aggiorneremo ovviamente nei prossimi approfondimenti meteo.

