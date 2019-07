Meteo domenica, clima rovente. Ma occhio al rischio di VIOLENTI TEMPORALI

Un esteso campo d'alta pressione domina il meteo sull'Italia ed è tornato a rinvigorirsi su tutto il bacino centro-occidentale del Mediterraneo, apportando condizioni di tempo diffusamente soleggiato. Primi spifferi d'aria instabile lambiscono però l'Arco Alpino.

Il rafforzamento dell'anticiclone scaturisce dalla risalita di correnti molto calde di matrice nord-africana, con ulteriore rialzo delle temperature e ritorno del caldo più intenso anche al Nord Italia, con punte oltre i 35 gradi in Val Padana.

METEO weekend, picco di caldo sull'Italia. Fino a 40 gradi, ecco dove

Il richiamo caldo anticiclonico colpirà in modo più forte le regioni centrali e quelle meridionali, con la colonnina di mercurio che salirà localmente fino a picchi di 38/40 gradi, specie in Sardegna e Puglia. Al Nord le temperature cresceranno, fino a picchi di 35/37 gradi.

Ma attenzione che l'anticiclone si andrà deteriorando per ulteriori più incisive infiltrazioni instabili, dovute all'avanzata della depressione iberica verso est-nord/est. Di conseguenza non mancheranno effetti sul Nord Italia. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, domenica 7 luglio.

Meteo Weekend: CALDO AFRICANO, ma poi CAMBIA

Il cedimento dell'alta pressione si inizierà a fare ben più evidente, così da consentire il transito della coda di un veloce impulso frontale in scorrimento sul Centro Europa. Ci saranno quindi delle ripercussioni al Nord dal pomeriggio, quando i temporali saranno più diffusi e grandinigeni.

I fenomeni, localmente intensi, si propagheranno dalle Alpi alla Val Padana, specie settori centro-orientali. Isolati rovesci si avranno anche tra Levante Ligure e Toscana centro-settentrionale. Verso sera i temporali si estenderanno fin lungo le coste del Triveneto e dell'Emilia.

Un parziale miglioramento si avrà invece al Nord-Ovest, a parte nubi più compatte sulla Liguria. Dalla notte i temporali proseguiranno la loro marcia verso sud-est, raggiungendo anche Romagna, Marche e parte dell'Abruzzo, con possibili fenomeni anche qui violenti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina