METEO weekend, picco di caldo sull'Italia. Fino a 40 gradi, ecco dove

In attesa della svolta meteo della prossima settimana, vi sarà ancora da penare per il caldo. E' entrata nel vivo la nuova fiammata africana, convogliata da un campo di alta pressione ben proteso verso il bacino del Mediterraneo e l'Italia.

Correnti più calde affluiscono verso l'Italia, favorendo un ulteriore vistoso rialzo delle temperature con effetti in un primo tempo anche sul Nord della Penisola. Queste correnti di origine sahariane sono trasportate verso nord, grazie all'affondo di una depressione sulla Penisola Iberica.

Meteo Weekend: CALDO AFRICANO, ma poi CAMBIA

La stessa area ciclonica riuscirà comunque a trovare uno sbocco verso est-nord/est, risultando determinante nella prevista rinfrescata attesa nel corso della nuova settimana. Ma prima ci sarà da trascorrere un weekend sicuramente caldissimo un po' ovunque.

Come accennato, la calura diverrà opprimente anche al Nord Italia, nonostante i previsti addensamenti e temporali generati dalle prime inteferenze d'aria fresca in quota. Solo da lunedì si registrerà un'inversione di tendenza, con le temperature in calo corposo a partire dal Nord.

Meteo estremo, forti temporali perché fa troppo caldo e c'è molta umidità

In merito alla fase acuta del caldo, già sabato registreremo dei valori molto elevati su aree vallive e pianure interne delle regioni centro-meridionali. Localmente i valori potranno toccare i 37/38 gradi in Sardegna, sul ternano, ma anche sull'interno della pianura emiliana e sul Tavoliere.

Per domenica la bolla calda si intensificherà ulteriormente al Centro-Sud e in questo frangente la colonnina di mercurio potrà spingersi verso i 40 gradi sul foggiano, ma ci sarà caldissimo anche su interno della Sardegna, entroterra pugliese e in Val Padana, con picchi di 37 gradi in Emilia.

Pubblicato da Mauro Meloni

