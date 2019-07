Allerta Meteo Protezione Civile: tornano TEMPORALI sul Nord Italia

Il fine settimana vedrà un deterioramento delle condizioni meteo su parte del Nord Italia, con le prime infiltrazioni d'aria fresca che propizieranno temporali su parte del Nord Italia, non solo sulle Alpi. Per la giornata di sabato 6 luglio è stata diramata l'allerta gialla della Protezione Civile.

I settori interessati da allerta meteo saranno il Friuli e le aree settentrionali di Lombardia e Veneto. Ecco più nel dettaglio il contenuto del comunicato della Protezione Civile sulla previsione di meteo avverso che potranno causare talune criticità.

05 luglio 2019

Avviso di condizioni meteo avverse del 5 luglio

Attesi temporali, localmente intensi, durante le ore pomeridiane e serali

Le regioni settentrionali dell'Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dal primo pomeriggio di domani, sabato 6 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia, con manifestazioni temporalesche limitate alle ore pomeridiane e serali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 6 luglio, allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia e sui settori settentrionali di Lombardia e Veneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.

