Meteo Aeronautica 30 giorni: CAMBIAMENTI rilevanti

Il meteo con validità [b]30 giorni diffuso dell'Aeronautica Militare[/b] delinea le linee di tendenza che dovremmo avere durante il mese di Luglio e la prima settimana di Agosto.

Notiamo che per le prossime due settimana - secondo le proiezioni meteo - si potrebbe avere una marcata anomalia, con persino temperatura sotto la media per la prossima settimana, e precipitazioni superiori alla norma. Lo strascico di tal cambiamento, potrebbe proseguire anche per la successiva settimana.

Meteo: il CALDO sarà spazzato via dai TEMPORALI

*IL BOLLETTINO UFFICIALE - AERONAUTICA MILITARE ITALIANA*

08 - 14 Luglio 2019

Meteo lungo termine: Stop CALDO d'Africa con molti TEMPORALI

La presenza di un'area depressionaria tra il Mare del Nord e la Russia, in abbassamento di latitudine nel corso della settimana, comporta sulle nostre regioni un flusso di prevalente provenienza occidentale. Conseguentemente le precipitazioni, in prevalenza convettive, risultano superiori alla norma del periodo su tutto il Paese, con cumulate più abbondanti lungo le aree appenniniche adriatiche. Il campo termico mostra valori sotto la media del periodo diffusamente su gran parte del Paese, ad eccezione delle Isole Maggiori dove le temperature risultano in linea o lievemente sopra la media.

15 - 21 Luglio 2019

L'Italia verrà ancora interessata, seppur marginalmente, da un campo depressionario centrato su gran parte dell'Europa orientale. Le precipitazioni risultano ancora superiori alla media su tutto il territorio, sebbene con valori non elevati come nella settimana precedente. Per quanto riguarda le temperature continua il trend negativo con valori sotto la media.

22 - 28 Luglio 2019

Nella terza settimana si ha una distribuzione delle precipitazioni quasi uniforme su tutto il territorio, ed il campo termico risulta prevalentemente nella norma, mostrando dei valori superiori alla media del periodo solamente sulla Sicilia.

29 Luglio - 04 Agosto 2019

Nessun sostanziale cambiamento nell'ultima settimana con i valori pluviometrici e termici che nel complesso si attestano in linea con le medie del periodo.

*AVVERTENZE*

_Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all'impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell'elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l'esperienza e l'interpretazione dell'uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l'evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell'eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell'andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell'area indicata._

Fonte meteoam.it, ovvero l'Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell'Aeronautica Militare ogni settimana.

Pubblicato da Federico De Michelis

