Meteo Weekend: CALDO AFRICANO, ma poi CAMBIA

Il weekend in arrivo avrà dei connotati meteo decisamente molto caldi, soprattutto in Sardegna e al Sud, ma generalmente in tutte le aree italiane.

Avvisiamo subito i lettori che non sarà assolutamente feroce come l'estrema andata di caldo di fine giugno, ma comunque ci saranno temperature sopra le medie un po' in tutte le regioni.

Meteo Weekend, Caldo Estremo picchi sino 42°C. Di nuovo TEMPORALI al Nord

Previsione per sabato.

Come si può notare dall'immagine, l'anomalia principale sarà per l'Italia peninsulare, mentre al Nord e sulle Alpi farà comunque decisamente caldo ma un po' sopra media rispetto al periodo in esame.

Meteo in ebollizione: fresco in vista, anzi gran fresco

Anomalie previste per martedì mattina: sempre caldo nell'Italia penunsulare, ma in graduale calo al Nord.

Desiderio di una svolta meteo? Ci siamo, sarà brusca

Dopo questa fase meteo ci potrebbe essere un parziale ribaltamento: un affondo freddo dal Nord Atlantico potrebbe interessare la nostra penisola, portando da prima maltempo e poi una fase decisamente più fresca.

Meteo Weekend: TEMPERATURE con il Caldo Estremo. Picchi fino 42°C

Tendenza a lungo termine: è possibile una fase più fresca e gradevole per tutti. Per ora non andiamo oltre, per maggiori dettagli è opportuno attendere i prossimi aggiornamenti meteo.

Su questo i modelli sono abbastanza d'accordo sulla tipologia ma non sull'intensità, nel senso che è ancora prematuro dire con precisione dove come e quando pioverà, ma è Importante sottolineare che, dopo questo weekend, per un bel po' non saranno previste fasi meteo troppo calde.

Meteo al 17 Luglio, clamorose NOVITA' confermano FRESCO e TEMPORALI

