Meteo 7 giorni: ONDATA DI CALDO, ma da domenica TEMPORALI. Poi BREAK ESTATE

METEO SINO AL 10 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la parentesi meteo fortemente instabile, che ha coinvolto il Nord apportando temporali anche violenti, l'anticiclone torna a rinvigorirsi apportando condizioni di tempo più soleggiato. I fenomeni temporaleschi sono risultati occasionalmente intensi e accompagnati da grandine grossa, in virtù dell'energia termica esplosiva per il contrasto d'aria fresca in quota con quella più calda al suolo.

L'aspetto meteo principale resta legato alle temperature molto alte associate anche a tassi d'umidità elevati con conseguente caldo afoso. Il rafforzamento dell'anticiclone scaturirà da un nuovo afflusso di correnti molto calde di matrice nord-africana, con ulteriore rialzo delle temperature e ritorno del caldo più intenso anche al Nord.

Il richiamo caldo anticiclonico colpirà in modo più forte le regioni centrali e quelle meridionali, con la colonnina di mercurio che salirà localmente fino a picchi di 38/40 gradi. Sempre entro la fine della settimana, l'alta pressione inizierà a subire un nuovo cedimento sul suo perimetro più settentrionale, determinando un nuovo deterioramento del tempo ad iniziare dalle Alpi.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, DAI TEMPORALI AL REFRIGERIO

Durante i primi giorni della settimana l'anticiclone africano dovrebbe subire un più marcato cedimento ritirandosi gradualmente verso i propri luoghi d'origine, con l'ingresso di un fronte temporalesco a carattere freddo che porterà precipitazioni temporalesche più organizzate al Nord, in graduale sconfinamento anche verso le regioni centrali della Penisola.

Il peggioramento verrà innescato dall'approssimarsi di una saccatura dalla Spagna e dalla Francia. Non si tratterà di un sistema perturbato particolarmente organizzato, ma la saccatura sarà insidiosa in quanto l'aria fresca associata verrà a contrastare proprio sull'Italia con le masse d'aria ben più calde d'origine africana.

Si svilupperanno quindi temporali anche violenti, con il guasto meteo che coinvolgerà gran parte del Centro-Nord e darà avvio ad una fase estiva più capricciosa. Da segnalare il calo delle temperature, con aria più fresca che dilagherà su gran parte d'Italia entro martedì, sebbene più attenuata all'estremo Sud e sulle due Isole Maggiori.

METEO VENERDI' 5 LUGLIO BEL TEMPO, ISOLATI ACQUAZZONI IN MONTAGNA

A seguito del rinforzo dell'anticiclone, ci attendiamo una giornata dal meteo decisamente soleggiato. Addensamenti cumuliformi di poco conto si avranno sulle aree alpine, mentre la cumulogenesi sarà più vivace sui monti appenninici del Centro-Sud. Non mancheranno sporadici acquazzoni specie tra Marche ed Abruzzo, dove saranno più probabili delle forti grandinate.

METEO WEEKEND, RITORNO DI TEMPORALI SUL NORD ITALIA

La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo diffusamente soleggiato, ma con primi cenni d'instabilità a partire dalle Alpi con qualche acquazzone o temporale, in propagazione verso sera alle zone padane più settentrionali. In nottata fenomeni insisteranno ancora sopratutto sull'area alpina centro-occidentale, con tendenza a peggioramento anche sulla Liguria centro-orientale.

Ulteriore accentuazione dell'instabilità domenica al Nord, quando i temporali saranno più diffusi e grandinigeni, in propagazione dalle Alpi alla Val Padana, specie settori centro-orientali. pVerso sera i temporali si estenderanno fin lungo le coste venete ed emiliano romagnole con raggiungimento anche delle Marche. Un parziale miglioramento si avrà invece al Nord-Ovest.

CALDO AFRICANO, NUOVA FIAMMATA AFRICANA CON ALTE TEMPERATURE

Nel corso del weekend un ulteriore picco del caldo africano al Sud, con picchi non lontani dai 40 gradi. Il caldo e l'afa torneranno temporaneamente ad intensificarsi al Nord, ma da domenica è atteso un graduale calo termico, a fronte di maggiori temporali. Tra lunedì e martedì l'ingresso di aria più fresca accentuerà la rinfrescata, in estensione a tutto il Centro-Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il refrigerio tra martedì e mercoledì si estenderà anche a parte del Centro-Sud. Le temperature crolleranno anche di oltre 10 gradi rispetto al contesto attuale, sulle aree più colpite dal peggioramento. Inizierà una fase estiva ben più gradevole, che ci accompagnerà almeno per alcuni giorni. Un po' di caldo opporrà resistenza solo tra estremo Sud ed Isole Maggiori.

Pubblicato da Mauro Meloni

