Meteo Weekend: Sabato e Domenica con temporali e ONDATA DI CALDO. Vediamo Dove

Situazione ed evoluzione: nonostante proprio a cavallo del prossimo weekend l'Anticiclone africano tornerà ad invadere la nostra Penisola, ci saranno alcune zone dove la sua bollente e stabile influenza non riuscirà ad arrivare in modo deciso.

Durante il fine settimana, un debole cavo d'onda instabile in quota continuerà a lambire l'arco alpino, dove si svilupperanno ancora numerosi temporali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Meteo Weekend, TEMPERATURE, torna il Caldo Estremo, picchi oltre 40°C

Sul resto del Paese il bel tempo sarà il protagonista assieme al caldo con valori termici di nuovo alle stelle soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori. Qualche timido addensamento pomeridiano potrà formarsi sulle dorsali appenniniche, ma il rischio di pioggia sarà praticamente nullo.

Domenica, il cavo d'onda si farà più accentuato soprattutto sul Nord Est, ma anche su parte delle Alpi centrali, con altri temporali sparsi, comunque in possibile sconfinamento verso il tardo pomeriggio su alcuni tratti delle pianure della Lombardia, del Friuli, del Veneto fino a quelle settentrionali dell'Emilia Romagna.

Sempre caldo e bel tempo sarà sul resto del Paese specialmente al Sud e sulla Sicilia. Sulla dorsale appenninica centrale potrà esserci qualche nuvolone in più rispetto al Sabato ma il rischio di fenomeni continuerà a rimanere sempre molto basso.

Prima di concludere, confermiamo un inizio di settimana con l'alta pressione africana in graduale difficoltà al Nord ed in seguito anche al Centro, preludio ad alcuni giorni più instabili e con caldo in generale attenuazione. Attendiamo ovviamente ulteriori conferme in merito.

Ci aggiorneremo ovviamente nei prossimi approfondimenti meteo.

