Previsioni meteo Sud ITALIA: Estate a gonfie vele, CALDO, molto CALDO

Mentre al Nord il meteo sta finalmente concedendo una tregua, con piogge e temporali qua e là, al Centro e soprattutto al Sud l'estate prosegue a gonfie vele.

Tendenza per i prossimi giorni a livello europeo.

Meteo 7 giorni: TEMPORALI AL Nord anche forti. CALDO AFRICANO non molla

In particolare al Meridione le temperature saranno sempre molto alte e al tempo stesso il soleggiamento sarà totale, senza la minima possibilità di precipitazioni, se non per occasionali disturbi sui rilievi, senza alcun effetto particolare.

L'estate quindi proseguirà soleggiata e siccitosa in queste zone, con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi tra interne della Sicilia e il Tavoliere delle Puglie.

Meteo al 14 Luglio, possibile forte BREAK con fresco e TEMPORALI

Molto caldo sulle interne siciliane e pugliesi: i valori del modello LAM possono essere anche leggermente sottostimati.

Ci sarà un cambio del meteo?Per adesso nel periodo tra l'8 e il 10 luglio ci potrebbero essere piogge e temporali su parte dell'Italia, con focus principale il Nord, ma per le regioni meridionali sarebbe solo un rapido cambio d'aria, senza grossi effetti.

Non solo non ci sarebbero precipitazioni, ma le condizioni meteo calde e soleggiate proseguirebbero ancora.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina