Meteo 7 giorni: TEMPORALI AL Nord anche forti. CALDO AFRICANO non molla

METEO SINO ALL'8 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Lievi infiltrazioni d'aria fresca sono all'origine del peggioramento meteo, che sta comportando temporali localmente forti sul Nord Italia. Non abbiamo a che fare con una perturbazione vera e propria, ma l'indebolimento dell'anticiclone in quota favorisce quest'escalation dell'instabilità atmosferica.

Meteo con TEMPERATURE in diminuzione - temporanea - al Nord. Clima Caldo altrove

L'Italia Settentrionale risente di questo meteo più turbolento. I temporali sono il chiaro segnale del cedimento, pur parziale della struttura di alta pressione, che determina questo proliferare di temporali, agevolati nella loro azione dal contrasto fra l'aria fresca in quota e quella molto più calda ed umida che ristagna alla quote basse in prossimità del suolo.

Non mancheranno fenomeni anche violenti data l'energia termica esplosiva nei bassi strati Questo cambiamento che osserviamo sull'Italia Settentrionale è ben più evidente alle medie latitudini europee, con l'anticiclone africano in ritirata verso sud e spazio per un flusso di correnti più fresche oceaniche.

Il meteo estremo d'Estate nei posti di lavoro: effetti

METEO ANCORA "AFRICANO", NUOVO PICCO CALDO AL CENTRO-SUD

Il Nord Italia risulterà preda del passaggio a più riprese di temporali, per via dell'ulteriore afflusso di correnti più fresche ed instabili occidentali, legate all'attività della depressione centrata sul Nord Europa. Il deterioramento della struttura anticiclonica per le infiltrazioni d'aria oceanica porterà probabilmente temporali fino a lambire il Centro Italia, per quanto attiene le aree appenniniche.

Meteo agosto, estremizzazione ancora più forte

Non mancherà nemmeno la grandine, soprattutto tra aree alpine e pianure a nord del Po dove si presenterà più diffusa. Da venerdì la struttura anticiclonica tornerà a rinvigorirsi, apportando temporaneamente più stabile. Le regioni settentrionali resteranno tuttavia esposte a nuovi impulsi d'instabilità.

Il Centro-Sud rimarrà costantemente sotto la cappa di caldo dell'anticiclone africano. Solo in Appennino sarà possibile qualche temporale. Sul finire della settimana si formerà una nuova depressione al largo della Penisola Iberica, con un nuovo richiamo dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo Centro-Occidentale e l'Italia, riportando un'impennata termica al Meridione.

Meteo luglio, Estate in CRISI a metà mese? Possibilità concrete

METEO MERCOLEDI' 3 LUGLIO, ALTRA ONDATA DI TEMPORALI E GRANDINE

Avremo condizioni di variabilità sul Nord Italia, con temporali che esploderanno tra tardo mattino e primo pomeriggio sui rilievi, ma in rapida estensione alle pianure di Piemonte ed Alta Lombardia. I fenomeni più intensi si concentreranno tra pomeriggio e sera, ma già al mattino saranno presenti sul Piemonte.

Meteo ITALIA: "Festival di Temporali", Caldo e l'Afa non mollano

Segnaliamo il rischio di forti grandinate e persino nubifragi. Precipitazioni più sporadiche potranno coinvolgere le aree nord emiliane e parte delle pianure del Triveneto. Qualche rovescio potrà sconfinare anche sul Ponente Ligure. Andrà meglio al Centro-Sud, salvo sporadici temporali ad evoluzione diurna lungo le aree interne e montuose appenniniche, ma anche sulle Isole.

METEO META' SETTIMANA, INSTABILE CON AL NORD E APPENNINO

Meteo domani, ancora INTENSI TEMPORALI al Nord e in Appennino. Sole altrove

Nella giornata di giovedì l'instabilità atmosferica continuerà a penalizzare il Nord Italia, ma in una certa misura anche le regioni centrali. I fenomeni temporaleschi saranno sempre più probabili nelle ore più calde diurne, prima sui settori centro-occidentali della Val Padana, poi anche sulle pianure del Triveneto e soprattutto in Emilia.

Forti temporali interesseranno anche la Toscana Centro-Settentrionale, l'Umbria e l'entroterra marchigiano. Bel tempo tra Sud ed Isole, salvo isolati acquazzoni a ridosso dei maggiori rilievi appenninici. In serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni, con il meteo che sarà più soleggiato nella giornata di venerdì, a parte residui acquazzoni sui monti appenninici del Centro-Sud.

Meteo al 14 Luglio, possibile forte BREAK con fresco e TEMPORALI

LIEVE REFRIGERIO SOLO CON I TEMPORALI, GRAN CALDO E AFA

Ci potrà essere una flessione termica più percepita al Nord Italia, grazie agli effetti connessi ai temporali che regaleranno del refrigerio, almeno temporaneo. Al Centro-Sud le temperature potranno subire invece persino locali aumenti, con valori ben oltre la norma. Da segnalare nel corso del weekend un ulteriore picco del caldo africano al Sud, con picchi non lontani dai 40 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Stenta ancora ad intravedersi un cambio di circolazione generale o un vero break rinfrescante che possa sortire i suoi effetti al Centro-Sud. La nuova rimonta d'aria calda africana annunciata per il weekend potrebbe portare ad un'intensificazione del caldo soprattutto al Centro-Sud, con culmine della nuova fase rovente attesa nei primi giorni della prossima settimana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina