Meteo ITALIA: "Festival di Temporali", Caldo e l'Afa non mollano

Situazione ed evoluzione: l'atmosfera sta perdendo un po' della sua stabilità ed i primi seri temporali hanno già colpito alcune zone del Nord, dapprima i rilievi alpini ma anche alcune settori di pianura dal Piemonte alla Lombardia, sino all'Emilia occidentale, con fenomeni sovente di forte intensità, grandine grosse dimensioni e fortissimo vento, con danni e persino feriti.

Si sta attivando una fase di condizioni meteo sicuramente meno stabile per il Nord Italia dove soprattutto oggi e domani, avremo un "festival di temporali".

METEO. TEMPERATURE ancora africane, ma grosse novità sul Nord Italia

Anche oggi, numerosi scrosci di pioggia e parecchi temporali colpiranno inizialmente i rilievi alpini ma in parte anche quelli appenninici, Col passare delle ore saranno coinvolte anche le pianure del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e del Veneto. Difficile tracciare per le zone pianeggianti un "mappa" precisa delle zone a rischio in quanto i temporali avranno una distribuzione davvero irregolare ed imprevedibile.

Sarà una calda giornata, con bel tempo altrove, con meteo afoso specie sui litorali tirrenici e al Sud, la Sardegna.

Esordio meteo di Luglio verso NOVITA', con possibilità di cambiamento

Suggeriamo di prestare la dovuta attenzione ai forti rovesci, alla grandine e ai forti colpi di vento. Il calore che si è immagazzinato in questi giorni fornirà tutta l'energia necessaria per lo sviluppo di fenomeni anche violenti. Lo abbiamo già osservato ieri, e quest'oggi e domani, con temporali più estesi, le aree coinvolte saranno più ampie.

Questo contesto temporalesco si protrarrà almeno fino a tutta la giornata di Giovedì, quando saranno a rischio sempre le medesime zone. Venerdì e Sabato i temporali saranno meno diffusi e interesseranno le Alpi del Nord Est, ma con fenomeni ben più sporadici e meno intensi. Sul resto del Paese il meteo sarà caldo, afoso con temperatura in aumento, e soprattutto con bel tempo.

Messico, storica grandinata a Guadalajara. Video meteo

Domenica il meteo sarà tranquillo e caldo su tutta Italia, con la prospettiva di un potenziale peggioramento nel corso della nuova settimana a partire dal Nord. Situazione ovviamente che attende conferme.

Ci aggiorneremo ovviamente nei prossimi approfondimenti meteo.

Meteo 7 giorni: tornano TEMPORALI al Nord, con GRANDINE. GRAN CALDO altrove

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

