Meteo al 14 Luglio, dal CALDO al REFRIGERIO, nuovi TEMPORALI, i dettagli

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 14 LUGLIO

Modelli matematici di previsione che improvvisamente cambiano le carte in tavola, proponendoci scenari meteo climatici decisamente meno estivi. O meglio, l'Alta Pressione potrebbe continuare a stazionare a ridosso dell'Italia ma attenzione al nord Europa prima e all'Oceano Atlantico poi.

Del nord Europa si è detto nel corso degli ultimi approfondimenti, evidenziando l'isolamento di un'ampia depressione alimentata da aria relativamente fredda. Tale depressione è confermata, non solo, nelle ultime corse modellistiche emergono ulteriori novità ovvero un'apertura verso l'Atlantico con conseguente ingresso di perturbazioni da ovest verso est.

Quali saranno le ripercussioni sulle nostre regioni? Bella domanda... ad oggi possiamo dirvi che qualche effetto ci sarà, traducibile in una contrazione anticiclonica e quindi con temporali e temperature in calo.

IL METEO A BREVE TERMINE

L'Alta Pressione sta già mostrando affaticamento, in particolare nelle regioni settentrionali laddove spifferi d'aria fresca si stanno introducendo ad alta quota creando i presupposti per una netta destabilizzazione atmosferica.

Instabilità, quindi, instabilità che a partire da oggi si estenderà alle aree pianeggianti settentrionali con maggiore incisività e che poi dovrebbe riuscire a far breccia sulla dorsale appenninica e nelle zone interne della Sardegna.

Continuerà a far caldo su gran parte del Centro Sud e nelle due Isole Maggiori, questo va detto, ma di certo non si raggiungeranno i livelli di temperatura registrati i giorni scorsi.

VERSO IL PRIMO VERO BREAK

E' giusto parlare di break, perché il cambio di circolazione che andrà a coinvolgere l'Europa settentrionale e poi centro occidentale dovrebbe sancire il primo stop della stagione estiva. Come detto non possiamo ancora sapere quali saranno gli effetti puntuali sulle nostre regioni ma possiamo dirvi che le influenze ci saranno.

Abbiamo dato un'occhiata sia alle proiezioni termiche sia alle previsioni pluviometriche e abbiamo notato alcune cose interessanti.

Anzitutto le temperature, che dovrebbero scendere a partire dal 10 luglio o giù di lì dirigendosi verso valori più consoni al periodo. Già questa sarebbe una grande notizia, visto l'andazzo di giugno e di questo primo scorcio di luglio.

RISCHIO TEMPORALI

Poi le precipitazioni. Anche in questo caso ci sono delle novità, novità traducibili in temporali ben più diffusi e consistenti. A questo punto non possiamo escludere la formazione di un vortice ciclonico secondario proprio sui nostri mari, ovvero di quella che in gergo tecnico definiamo solitamente goccia fredda.

IN CONCLUSIONE

Forse siamo prossimi al primo break stagionale. Un break, appunto, non la conclusione dell'Estate attenzione. Avremo però condizioni meteo climatiche più adeguate al periodo, diciamo pure normali.

