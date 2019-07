Caldo estremo anche in alta quota, follia meteo

Il caldo estremo si è fatto sentire anche in alta quota: condizioni meteo climatiche assolutamente inusuali e folli hanno interessato anche le cime delle nostre Alpi.

Secondo le reti di osservazioni della Regione Val d'Aosta e del Piemonte, le temperature al Col Major del Monte Bianco a quota 4750 metri sul livello del mare e a Capanna Margherita sul Monte Rosa a quota 4556 metri si sono toccati nuovi record impressionanti di temperatura: 9,3 gradi nel primo caso e ben 9,7 nel secondo, ovvero quasi 10 gradi di temperatura alle 20 del giorno 29 giugno.

Dati meteo giugno in Europa: CALDO ESTREMO

Temperature registrate alla Capanna Margherita tra il 29 e il 30 giugno: cortesia Arpa Piemonte.

Meteo africano e caldo record anche in Austria

Questo è un valore iper estremo, poiché a queste quote le nevi perenni sono abituate a climi rigidissimi e anche in piena estate il meteo non dovrebbe proporre temperature sopra lo zero, se non per alcune ore in qualche occasione.

E invece per ben quattro giorni consecutivi non si è mai scesi sotto gli zero gradi, neanche in piena notte, a quelle quote di altissima montagna.

Le due stazioni sono attive dal 2002 e a queste quote non era mai successo né di registrare 10 gradi, né di avere 4 giorni consecutivi sempre sopra lo zero, nemmeno nelle terrificanti estati 2003 o luglio 2015.

Tutto questo per rimarcare l'eccezionalità del meteo dell'ultima settimana di giugno, a causa di un'ondata di calore che ha di fatto abbattuto record termici secolari su molte zone (tra Francia e Italia), ma anche in alta quota.

Pubblicato da Davide Santini

