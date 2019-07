Meteo estremo: CALDO rovente e TEMPORALI con GRANDINE e VENTO

Viviamo una classica situazione di meteo estremo, con temperature particolarmente elevate al Nord Italia, dove Valle Padana si toccano i 38° centigradi anche oggi, ma con le condizioni meteo che stanno cambiando repentinamente. In queste ore forte vento è segnalato sulle alte pianure, dove minacciosi temporali si avvicinano fin sino varie città della media pianura come Milano, dove la colonnina di mercurio in città dopo aver raggiunto i 37° centigradi è scesa bruscamente a 29°C sotto lo sferzare di un forte vento di origine temporalesco.

Continuiamo a segnalare temperature molto elevate su tutta la regione alpina, con valori che sono saliti sopra gli 0° centigradi sui ghiacciai. In merito al grande caldo per le regioni settentrionali, la situazione meteo dovrebbe cambiare sensibilmente entro la giornata di domani, in quanto si verificheranno temporali via via sempre più frequenti che andranno a portare giù i termometri.

Meteo novità: il ritorno dei TEMPORALI

Ed i temporali sono diventati motivo di allerta meteo in alcune regioni del Nord Italia, come la Lombardia e l'area metropolitana di Milano, dove viene evidenziato il rischio di fenomeni di forte intensità da parte della Protezione Civile locale.

Effettivamente le elevatissime temperature costituiscono l'energia per la genesi di nubi a forte sviluppo verticale, capaci di sfornare temporali violentissimi, anche intensi con quelli che abbiamo avuto circa 10 giorni fa. Infatti vari modelli matematici a breve termine propongono la possibilità di cellule temporalesche di forte intensità tra Piemonte e Lombardia, con il rischio evidente di forti grandinate.

Meteo con ITALIA divisa in due in attesa STOP caldo, altro CALDO

La grandine è già caduta in queste ore nel Nord della Lombardia e nel Canton Ticino in Svizzera, dove si sono avuti anche temporanei allagamenti a causa delle piogge torrenziali. Un sensibile un sensibile aumento della possibilità di temporali si dovrebbe verificare nella giornata di domani fin sino alla notte con mercoledì, quando dovremmo avere il picco massimo di temporali e precipitazioni forte intensità.

Un cenno alla grandine: persiste il rischio di grandinate anche con chicchi di grosse dimensioni, si parla sempre di possibilità o di rischio, in quanto tale fenomeno atmosferico non è prevedibile a livello locale senonché, a volte, poco tempo prima che avvenga. La grandine è abbastanza temuta quest'anno dopo gli eventi estremi che sono accaduti nelle città dell'Emilia-Romagna circa una settimana fa, in specie nell'area di Modena e di Bologna, dove la grandine ha martellato migliaia di auto danneggiandole. Danni ingenti si erano avuti anche in agricoltura, mentre nelle abitazioni, in alcuni casi sono stati infranti i vetri dai grossi chicchi di grandine. In tale circostanza sono stati segnalate parecchie persone ferite a causa proprio dell'evento atmosferico eccezionale.

Meteo dalla SETTIMANA tra Caldo, Temporali e Grandinate

La grandine è un fenomeno molto spesso sottovalutato, ma d'estate, soprattutto con condizioni meteo come quelle attuali, possiamo rischiare grandinate pesantissime. In occasione di forti temporali e suggeribile mettersi al riparo. Nel caso abbiate lasciato l'auto all'esterno, evitate di metterla all'ultimo istante sotto protezione, potreste essere colpiti dai grossi chicchi di grandine, e malauguratamente anche da oggetti volanti, se non anche dai fulmini. I fulmini, altro fenomeno atmosferico non trascurabile.

Abbiamo ormai evidenziato l'imminenza di questa fase temporalesca su gran parte del Nord Italia, ma qui sotto indica le aree che potrebbero essere interessate da piogge temporali, ma anche grandine.

3 gigantesche ERUZIONI vulcaniche: influenze meteo sul Pianeta

Nel resto d'Italia andrà invece aumentando la temperatura, questa attualmente non è particolarmente elevata nell'estremo Sud ed in Sicilia, anzi localmente si mantiene prossima ai valori medi stagionali. La temperatura è sovente sopra la media al Centro Italia nelle zone interne della Sardegna, dove da molti giorni in varie si superano i 35° centigradi. Da oggi e sino a mercoledì non è in arrivo nessun ondata di calore, ma un aumento di temperatura che farà sentire il caldo anche al Sud Italia.

Come abbiamo detto all'inizio, buona parte del Nord Italia avrà un abbassamento deciso della temperatura, oltre che un calo del tasso di umidità. Ma questo benefico refrigerio, che riporterà le temperature prossime alla media stagionale, avrà vita breve, come abbiamo illustrato nei bollettini meteo, la temperatura tenderà di nuovo aumentare sensibilmente per il fine settimana, ma non dovrebbe raggiungere valori eccezionali.

