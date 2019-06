Meteo Luglio secondo CENTRO METEO europeo: buone e brutte notizie

Il meteo di luglio potrebbe essere abbastanza differente rispetto alla quello di giugno, ciò lo possiamo rilevare da un'osservazione d'insieme, con le elaborazioni del progetto Copernicus sviluppare dal Centro Meteo europeo.

Il mese di luglio sarà caldo sul Centro Nord Italia, con anomalie termiche positive più accentuate soprattutto nella Valle Padana occidentale, mentre in Europa le maggiori anomalie positive dovrebbero interessare la Francia e la Penisola Iberica, sempre con caldo oltre alla norma. Temperatura superiore alla media si avrebbero anche in Germania, Polonia e poi sulla Russia europea, dove attualmente la temperatura è scesa sensibilmente sotto la norma.

Anomalia della temperatura a 2 metri per Luglio, secondo il Centro Meteo europeo, progetto COPERNICUS.

In Italia le anomalie dovrebbero essere pressoché assenti su Italia centrale la Sardegna, dove la previsione del centro meteo europeo indica temperature approssimativamente in linea con la norma. Ciò non esclude, però la possibilità di periodi freschi e anche caldi.

Per il centro-sud Italia, soprattutto le zone interne e la Sicilia orientale, vengono individuati con la previsione di temperature lievemente sotto la media, contestualmente viene prevista la possibilità di avere piogge superiori alla norma, questa esclusivamente sulle zone interne, probabilmente per effetto di temporali termo competitivi.

Le precipitazioni di Luglio sono previste in media un po' su tutta Italia, ad eccezione della Valle Padana occidentale dove dovrebbe piovere meno della norma. Pioverebbe pochino sopra la media sulle Alpi e l'Adriatico settentrionale.

Queste linee di tendenza meteo climatica sono estremamente sommarie, il meteo di Luglio lo approfondiremo di certo con dei prodotti che non sono accessibili al pubblico.

Anomalia delle precipitazioni per Luglio, secondo il Centro Meteo europeo, progetto COPERNICUS.

La riduzione delle anomalie climatiche previste indirizzerebbe la bella stagione estiva verso una parvenza di maggiore normalità, anche se non la porrebbe al riparo da eventuali eccessi meteo. Questo tipo di previsione NON riesce a individuare il meteo estremo, che sovente ha una breve durata ma un'incidenza ragguardevole dal punto di vista termico e delle precipitazioni. In effetti la scienza meteo sul clima presenta parecchie imprecisioni, anche se riesce a tracciare segmenti climatici con relativa affidabilità.

L'aumento della temperatura globale è stato previsto alcuni decenni fa, ed è divenuto realtà. Ricordiamo, inoltre, che abbiamo temperature del Pianeta che sono superiore alla media nonostante la presenza del Minimo Solare, il quale dovrebbe ridurre lievemente la temperatura globale della Terra.

Taluni individuano gli effetti del Minimo Solare con le ondate di freddo estremo che si stanno verificando in alcune parti del Pianeta, mentre buona parte della scienza sostiene che gli eccessi di freddo che si stanno verificando nell'Emisfero Sud, dove ricordiamo è pieno inverno ormai, derivano dall'estremizzazione del clima.

Se gli effetti del Minimo Solare fossero così tangibili, non avremmo ondate di caldo così sta succedendo, oppure, fatto eventualmente ancor più preoccupante, il Minimo Solare ha attenuato l'entità delle ondate di calore, che altrimenti avrebbero avuto effetti ancor più rilevanti.

Come al solito è un po' come il cane che si morde la coda, tante teorie, molteplici studi, poi anche coloro che propongono una prossima Piccola Era Glaciale entro questo secolo, causata da un nuovo Minimo Solare molto forte.

