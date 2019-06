Meteo per domani, CALDO intenso. Primi FORTI TEMPORALI, ecco dove possibili

Si continua a boccheggiare per il caldo intenso sull'Italia, sebbene non si misurano più i picchi termici estremi di qualche giorno fa. In questa fase le temperature elevate, di nuovo in lieve rialzo, si combinano con tassi d'umidità più alti, generando un mix micidiale.

Non molla la presa l'anticiclone africano, a caratterizzare ancora il meteo in Italia e su parte dell'Europa. In generale, il caldo più intenso continua a colpire le regioni settentrionali, poi anche quelle centrali del versante tirrenico dove ancora in questo weekend sono misurati valori localmente da record per giugno.

METEO da INCUBO CALDO AFRICANO senza fine. Ma incombono VIOLENTI TEMPORALI

Nel frattempo i primi disturbi temporaleschi iniziano a manifestarsi sull'Arco Alpino, con coinvolgimento occasionale di aree prealpine e pedemontane del Nord-Ovest. Questi temporali sono peraltro il segnale di un lento indebolimento della struttura di alta pressione.

Meteo rovente, STOP caldo estremo, ecco quando potrebbe

Tale scenario andrà gradualmente a concretizzarsi nella prima parte della settimana. Vediamo ora nel dettaglio l'evoluzione del tempo prevista per domani, lunedì 1° luglio. Le infiltrazioni d'aria più fresca in quota, combinate ad un parziale cedimento dell'anticiclone africano, si faranno via via strada.

A risentirne saranno principalmente le Alpi, dove si formeranno temporali più organizzati tra pomeriggio e sera di lunedì. I fenomeni potranno risultare occasionalmente forti ed estendersi a parte delle pianure pedemontane lombarde e a quelle piemontesi.

Il tempo resterà invece soleggiato sul resto d'Italia, salvo qualche isolato scroscio di pioggia diurno sui rilievi della Sicilia e della Calabria meridionale. Le temperature continueranno a rimanere ben sopra la norma, facendo registrare lievi aumenti al Nord e sui settori adriatici. Il caldo e l'afa resteranno assoluti protagonisti.

Pubblicato da Mauro Meloni

