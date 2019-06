Svolta meteo? Ecco quanto scenderanno realmente le temperature

Giusto o no parlare di svolta meteo? Beh se consideriamo che l'Alta Pressione resterà saldamente al comando delle operazioni, tra l'altro portandosi con più convinzione sulle nostre regioni durante la prima settimana di luglio, il cambiamento non ci sarà di certo.

Se invece vogliamo parlare di temperature le variazioni ci saranno eccome. Non saranno solamente variazioni negative, come qualcuno potrebbe erroneamente credere, si tratterà di variazioni positive e negative. Perché direte voi? Semplice, perché non dobbiamo scordarci che in questi ultimi giorni la parte rovente dell'Alta africana ha penalizzato soltanto qualche regione - segnatamente Nord e Sardegna in primis - risparmiandone altre.

Meteo: Il Caldo Record se ne va, ma ci sarà ancora da soffrire

Lungo il fianco orientale della struttura anticiclonica si sono mosse correnti d'aria relativamente più fresca, il ché ha impedito che le temperature salissero troppo ad esempio lungo l'Adriatico e al Sud. Qui, tutto sommato, è da considerarsi una normalissima ondata di caldo dell'Estate.

Abbiamo dovuto fare questa premessa perché altrimenti si rischiava di non comprendere appieno la mappa che abbiamo scelto di mostrarvi. Trattasi di una mappa estrapolata dal nostro modello matematico ad alta risoluzione e che fornisce indicazioni sulle possibili variazioni di temperatura del 3 luglio rispetto ad oggi.

Meteo e il GRANDE CALDO: gli ultimi aggiornamenti su quando potrebbe finire

Si evince facilmente un'Italia spaccata in due: diminuzione termiche al Nord, Toscana, Marche, Umbria, parte del Lazio e due Isole Maggiori, aumenti nel resto della Penisola. Le diminuzioni saranno importanti perché si parla - mediamente - di 3/4 gradi (ma localmente si andrà oltre, con punte di 5/6°C).

Significa, per capirci, che avremo temperature più "umane". Nonostante tali flessioni si potrebbe restare al di sopra delle medie climatiche di riferimento, questo per darvi un'idea delle possenti anomalie realizzatesi negli ultimi giorni.

Su gran parte del Centro Sud, invece, avremo aumenti di pari entità. Aumenti dettati proprio dal movimento anticiclonico che vi abbiamo descritto in apertura, ovvero lo spostamento del perno strutturale nel cuore del Mediterraneo. Un movimento di assoluto rilievo perché rischia seriamente di condizionare il tempo da qui a metà del prossimo mese. Estate che sembra destinata a proseguire, soprattutto è il caldo anomalo che sembra destinato a proseguire.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina