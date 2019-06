Meteo: Il Caldo Record se ne va, ma ci sarà ancora da soffrire

Situazione ed evoluzione: si sta lentamente spegnendo la rovente bolla d'aria africana che ha letteralmente messo a ferro e fuoco alcuni Stati dell'Europa. Anche l'Italia ha ricevuto il suo bel carico di caldo e di record battuti soprattutto il Nord Ovest.

Caldo, comunque ne fa parecchio, con temperature da notte tropicale anche in bassa montagna, dove non si scende sotto i 20°C. Innanzitutto, la Valle Padana sino a stanotte era un'area dal clima ancor peggiore di molte località tropicali, con tassi di umidità da record, associati a temperature spropositate. Anche ieri sono stati raggiunti i 40°C su alcune località, e pressoché ovunque, superata la soglia di 35°C.

Ghiacciai austriaci, inizio estate con manto nevoso record

Come detto però, la fiamma africana si sta piano piano affievolendo e nei prossimi giorni usciremo gradualmente dallo stato di emergenza ondata di calore, anche se ci attendono varie giornate difficili. Non arriverà il vero fresco in quanto, l'alta pressione nord africana, resterà in nostra compagnia ancora a lungo.

Vivremo un'anomalia climatica persistente per vari giorni, anche se parte del Nord Italia, da metà settimana, sperimenterà nuovamente i forti temporali.

Meteo incredibile, 46 GRADI in Francia!! RECORD STORICO, annientato il 2003

Dopo un Sabato di parziale respiro al Nord e sulle regioni adriatiche del Centro, tra Domenica e Martedì della nuova settimana, il caldo tornerà a salire senza portare però i termometri ai valori record di questi giorni, se non localmente, stante l'atteso calo del tasso di umidità, che potrebbe favorire la salita della temperatura.

Insomma, ci sarà sicuramente ancora da soffrire.

ULTIMISSIME meteo: forti TEMPORALI al Nord la settimana prossima

Ve ne avevamo fatto cenno, ed ancor oggi è confermata una partentesi relativamente meno calda si attiverà invece verso metà settimana, quando tra Mercoledì 3 e Giovedì 4 Luglio, una severa ingerenza temporalesca raggiungerà il Nord, e ci proietterà all'interno di una fase dal clima sicuramente più umano essenzialmente sulle Regioni settentrionali fino alla Toscana e alle Marche.

Continuerà a fare caldo invece sul resto del Paese in particolare al Sud dove i termometri torneranno a salire abbondantemente sopra la media climatologica, ove si profila una nuova condizione meteo da ondata di calore.

Meteo 7 giorni: CALDO per vari giorni, poi TEMPORALI al Nord

Insomma, gira e rigira, l'alta pressione sub tropicale, alias nord africana, non sembra intenzionata a levarsi di torno nemmeno nel lungo termine, anzi, se tutto sarà confermato, potrebbe lanciare una nuova offensiva nel successivo weekend di Sabato 6 e Domenica 7 Luglio, ma per le attuali previsioni disponibili, non dovrebbe raggiungere i livelli eccezionali degli scorsi giorni, anche se andrebbe fatta una considerazione non di scarsa rilevanza:

la temperatura dei mari italiani in superficie è salita sensibilmente, ormai i valori sono sopra la media del periodo, inoltre le terre emerse sono surriscaldate dal susseguirsi di giornate caldissime, abbiamo osservato eventi meteo eccezionali come il caldo al Nord, ma soprattutto in Francia dove nel sud sono stati raggiunti ben 46°C. Tutto ciò non è rassicurante, in quanto in tale contesto basta davvero poco per avere temperature altissime.

Meteo al 10 Luglio, CALDO FURIOSO stop! Continuerà ad essere Estate

Speriamo di sbagliarci, ma nel frattempo, ci aggiorneremo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

