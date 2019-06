Meteo incredibile, 46 GRADI in Francia!! RECORD STORICO, annientato il 2003

Come annunciato, per il sud della Francia oggi è stata una giornata di meteo estremo, con il caldo che ha raggiunto livelli straordinari mai visti prima. Diverse località hanno avvicinato e raggiunto i 45 gradi, sotto l'azione di correnti favoniche in discesa dal Massiccio Centrale.

La località più calda è stata quella di Gallargues-le-Montueux, dove si sono registrati ufficialmente ben +45.8°C di temperatura. Tale valore distrugge il vecchio record nazionale in Francia di 44,1°C, che resisteva dall'estate 2003.

Temperature record in Francia, fino a 43 gradi, meteo assurdo

La straordinaria ondata di caldo continua anche in Italia. Dopo i record frantumati giovedì, anche nella giornata odierna le temperature sono salite su livelli altissimi. Bolzano ha registrato nuovamente 40 gradi, ma è stata una giornata ancora infuocata anche ad Aosta, con 39 gradi un pelino meno di ieri.

Nel fondovalle aostano non si erano mai misurati 40 gradi, come avvenuto venerdì. Il caldo ha colpito ancora il Piemonte e Torino, dove in alcune aree cittadine si sono nuovamente raggiunti i 40 gradi. Clima rovente anche in Sardegna, dove si sono sfiorati i 40 gradi ad Olbia e a ridosso di Cagliari.

Meteo storico in Polonia, nuovi record di caldo assoluti e mensili

Quanto accaduto oggi, ma in generale in questi giorni, rasenta la follia climatica e impone una seria riflessione sull'andamento del clima impazzito verso gli estremi. Stagioni come l'estate 2003 potrebbero divenire una quasi normalità, nella nuova era meteo climatica a cui ci stiamo avviando.

Pubblicato da Mauro Meloni

