ULTIMISSIME meteo: forti TEMPORALI al Nord la settimana prossima

I Centri Meteo che elaborano le informazioni di base su cui poi elaborare i bollettini meteo, prospettano un cambiamento del tempo durante la prossima settimana, in specie nelle regioni alpine, prealpine e le alte pianure della Valle Padana.

Secondo gli ultimi dati, piogge e temporali di una certa consistenza si verificheranno in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli. A margini del peggioramento la Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, dove si potranno avere fenomeni temporaleschi locali.

Meteo 7 giorni: super CALDO seguito da TEMPORALI al Nord Italia e grandine

Purtroppo, a causa delle condizioni meteo preesistenti, i fenomeni potrebbero assumere forte intensità, con grandinate.

Le località dove grandinerà non si possono conoscere a priori, la previsione della caduta grandine è assai complessa. Si può ipotizzare che si verificheranno anche grandinate con grossi chicchi, in quanto l'energia che si sta accumulando è notevole. Per altro, i modelli matematici indicano precipitazioni molto intense, al pari dei periodi di Giugno quando si ebbero anche dei nubifragi.

L'Estate al Nord Italia non è solamente soleggiata, è normale che vi siano vari giorni con temporale. E' altresì anomalo che i fenomeni siano molto intensi.

Dai temporali c'è da attendersi un potenziale refrigerio, il quale potrebbe essere anche rilevante nelle aree interessate. Refrigerio che dopo poche ore di sole svanirà. Orami saremo a Luglio, che per il Nord Italia è il mese più caldo dell'anno.

Pubblicato da Federico De Michelis

