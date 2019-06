Meteo dal caldo storico, Nord Italia oltre 40°C. Europa bollente

Le condizioni meteo di queste ore in Italia hanno rilevanza storica soprattutto nel Nord, dove si stanno registrando temperature che sono storiche per quanto concerne giugno su gran parte delle località, mentre talune si stanno registrando valori che sono i più elevati mai misurati.

Va detto che in Val Padana è presente un elevatissimo tasso di umidità, con temperature tropicali. Il caldo è asfissiante, con indici di calore che si approssimano ai 50° centigradi.

Meteo con caldo estremo: minime esagerate nei centri urbani

La colonnina di mercurio raggiunge i 41° centigradi in alcune località tra Piemonte, Lombardia, Emilia. I 40°C sono stati registrati nel fondovalle della Valle d'Aosta, come ad Aosta, Bolzano.

Le condizioni meteo sono da record nella regione alpina, dove varie stazioni hanno registrato valori mai misurati ad oggi: parecchie a 1500 metri di quota hanno raggiunto e superato la soglia di 30° centigradi.

METEO: i perché di un'ONDATA di CALORE così estrema

In Valle d'Aosta si stanno registrando 30° centigradi in località montane poste a 2000 m di quota. Sono tutti valori straordinariamente elevati.

La colonnina di mercurio supera i 38°C in alcune vallate anche del Centro Italia, si tratta anche qui di temperature particolarmente elevate per il mese di giugno, ma non sono valori massimi assoluti.

Meteo 7 giorni: CALDO STORICO lascia spazio ad un pizzico di REFRIGERIO

Caldo eccezionale, da record, come nelle attese in Francia, dove il sud la colonnina di mercurio in alcune stazioni meteo raggiunge i 42° centigradi (molte stazioni meteo segnano attualmente 40°C). In Spagna tra le località più calde sembrerebbe esserci Madrid e Bilbao con 40° centigradi. Mentre fa decisamente fresco nelle isole Canarie.

Fa caldissimo anche nella Turchia orientale dove la temperatura raggiunge i 43° centigradi in stazioni meteo ufficiali.

Meteo al 9 Luglio, fine CANICOLA? Possibile con TEMPORALI

Ma torniamo in Italia, sono sotto osservazione le due città principali del Nord: a Torino la colonnina di mercurio sembrerebbe aver raggiunto in città, con una stazione amatoriale, i 40° centigradi, mentre il dato ufficiale sembrerebbe attorno a 38° - 39° centigradi. A Milano la colonnina di mercurio non è andata oltre i 38°, mentre ne erano attesi 40. A sorpresa sale a 39° centigradi la località di Como.

Nella prossima notte il vento settentrionale determinerà un probabile incremento delle temperature minime su tutto il Nord Italia, sarà una notte infuocata.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Stefano Ferrari

Inizio Pagina