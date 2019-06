Meteo: oggi giornata di CALDO RECORD al Nord. Trend Week End

Situazione ed evoluzione: stiamo vivendo una fine Giugno davvero anomala sul fronte termico. Una sorta di bolla di aria rovente di matrice africana sta portando una delle più intense ondate di caldo registrate da decenni. Spagna, Francia, Inghilterra del sud e molte aree del nostro Paese, oggi vivranno valori termici davvero eccezionali per la fine di Giugno.

Anche per in Italia dunque, quella di oggi sarà sicuramente la giornata dove si potranno toccare i picchi record di caldo su varie Regioni, a rischio CALDO RECORD sarà soprattutto il Nord Ovest dove le temperature massime toccheranno picchi prossimi ai 42-43°C in alcune località, e valori attorno ai 40°C a Milano e Torino.

Meteo al 7 LUGLIO, fine del SUPER CALDO? Le possibilità

Secondo i principali centri di calcolo infatti, si dovrebbero registrare valori intorno ai 28°C alla quota di 1500 metri (circa) nel Nord Ovest italiano, un dato elevatissimo, da record. Gioco forza, ecco che sulle zone pianeggianti si arriveranno a toccare valori attorno ai 40 gradi anche su molte città della Pianura padano-veneta.

Anche per il Centro Italia quella di oggi sarà una difficile giornata dal punto di vista della temperatura. La Regione più calda sarà la Toscana con i 38-39°C a Firenze. Si soffrirà anche in Umbria, nel Lazio, fino alla Campania ed in Sardegna.

Meteo 7 giorni con CALDO da record: oltre 40 gradi al Nord Italia. Calura persistente

In questa fase, niente CALDO RECORD il Sud Italia e la Sicilia. Su queste zone infatti, le temperature non saranno particolarmente elevate, ed anche oggi si potrebbe avere anche quale sporadico temporale.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, domani sarà ancora una giornata bollente, specie per il Nord Ovest mentre verso il pomeriggio/sera potrebbe arrivare qualche refolo d'aria meno calda sui settori orientali, preludio ad un Sabato meno caldo per gran parte del Nord e del Centro.

Nel fine settimana, nelle aree alpine si potrebbe sviluppare qualche nube temporalesca, ma farà caldo ovunque.

In tutte le coste italiane sarà una giornata ideale per la balneazione. Si prospetta un fine settimana di traffico intenso nelle nostre strade per le uscite fuori porta, in tanti andranno al mare, e non pochi verso i monti alla ricerca di sollievo dal caldo esagerato.

Il trend meteo successivo prospetta una diminuzione di entità del caldo, ma difficilmente avremo temperature nella media del periodo. Insomma, potrebbe fare più caldo della media per molto tempo, inoltre, nuove ondate di calore si potrebbero sviluppare dal Nord Africa.

Ma torniamo al caldo odierno. In Italia non si parla molto di come prevenire i rischi causati dal caldo, cosa che invece avviene in vari Paesi europei come Francia, Svizzera, Germania e Spagna. In questi Paesi, da vari giorni, c'è allerta meteo elevatissima. In Francia sono stati sospesi gli esami scolastici, e le scuole aperte sono state chiuse in molte località. In Svizzera le attività all'esterno ridotte per evitare colpi di calore.

In Svizzera, vari cantoni hanno il livello massimo di allerta meteo per canicola.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

