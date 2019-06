Meteo 7 giorni: weekend di SOLE e CALDO. L'ANTICICLONE AFRICANO non molla

METEO SINO AL 4 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo vede ancora in azione l'anticiclone africano in Italia e sull'Europa Occidentale. Continua implacabile l'ondata di caldo, che ci sta facendo boccheggiare pur con temperature in lieve ribassamento rispetto ai picchi che hanno frantumato moltissimi record, soprattutto sul Nord Italia.

In generale, il caldo più intenso continua a colpire le regioni settentrionali, poi anche quelle centrali del versante tirrenico dove anche qui si sono misurati valori localmente da record per giugno. Il Sud e i versanti adriatici restano più ai margini del cupolone anticiclonico e tra l'altro anche il meteo tende a non presentarsi del tutto stabile a causa del rientro di una ventilazione orientale.

Di conseguenza, non manca qualche episodio temporalesco nelle ore più calde, a causa di instabilità innescata da piccoli sbuffi d'aria fresca in quota. Si tratta comunque di fenomeni brevi e localizzati. L'attuale lieve abbassamento delle temperature è però compensato da un aumento dell'umidità dell'aria, che ci fa quindi percepire una situazione di forte disagio.

METEO INIZIO LUGLIO, TORNA QUALCHE TEMPORALE

Il fulcro dell'ondata di caldo, anche se meno rovente, rimarrà sull'Europa Occidentale e in Italia giungerà qualche refolo d'aria più fresca da nord e nord-est in avvio di weekend. Le temperature resteranno comunque alte, sebbene senza più i picchi termici eccezionali dei giorni precedenti. Domenica poi l'anticiclone si coricherà sull'Italia, con caldo afoso e meteo ovunque stabile.

Nei primi giorni della nuova settimana registreremo lo spostamento verso nord-nord/est della depressione atlantica in direzione dell'Islanda e poi della Penisola Scandinava, una dinamica che permetterà l'arrivo di correnti lievemente più fresche oceaniche su parte della Francia e del Centro Europa. Il caldo invece sembra destinato a proseguire sull'Italia.

L'anticiclone africano continuerà nel suo dominio, stavolta disteso verso il Mediterraneo Centrale e i Balcani, passando per l'Italia. Tuttavia, nel corso della nuova settimana, alcuni impulsi freschi ed instabili, in transito sul Centro Europa, lambiranno le Alpi e il Nord Italia dove giungeranno a tratti temporali anche forti. Al momento, non si vede ancora la conclusione di questa fase così calda.

METEO SABATO 29 GIUGNO, TANTO SOLE E LOCALI TEMPORALI SULLE ISOLE

La giornata si prospetta soleggiata quasi ovunque, eccezion fatta per brevi temporali pomeridiani in Sicilia e localmente sulle aree interne della Sardegna. Qualche scroscio di pioggia, tra pomeriggio e sera, sarà probabile anche sulle Alpi Marittime e sui tratti appenninici tra Liguria, Emilia e Toscana. Altrove il sole sarà protagonista assolutamente incontrastato.

METEO DOMENICA, QUALCHE TEMPORALE SULL'ARCO ALPINO

Addensamenti di nubi più consistenti si andranno a sviluppare tra pomeriggio e sera lungo l'Arco Alpino, con associato qualche rovescio o temporale localizzato. Altrove il sole risulterà prevalente e non si avranno più precipitazioni nemmeno lungo la dorsale appenninica, per via della maggiore distensione dell'anticiclone che assicurerà forte stabilità.

METEO PIU' TEMPORALESCO NEI PRIMI GIORNI DI SETTIMANA

Prime infiltrazioni d'aria più fresca in quota, combinate ad un parziale cedimento dell'anticiclone africano, si faranno strada sulle Alpi, dove si formeranno temporali più organizzati già lunedì, tra pomeriggio e sera. Nella giornata di martedì i fenomeni temporaleschi risulteranno più diffusi, localmente in estensione alle aree pedemontane della Pianura Padana.

CONTINUA IL CALDO, MENO ECCEZIONALE

La fase acuta del caldo si smorzerà ulteriormente sabato, con temperature in lieve calo, ma ancora molto elevate. La calura continuerà a farsi sentire in Sardegna e regioni centrali tirreniche, con punte di 36/38 gradi. Successivamente si avranno locali aumenti di temperature, con caldo e afa assoluti protagonisti ovunque sino ai primi giorni della nuova settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come già accennato, l'anticiclone africano continuerà a prevalere, ma degli impulsi perturbati con aria più fresca lambiranno il Nord Italia, dove non mancheranno dei passaggi temporaleschi con possibili fenomeni anche intensi. Il caldo continuerà con intensità moderata e forte, tanto che un pizzico di refrigerio momentaneo si potrà avere solo in quelle zone colpite dai temporali.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

