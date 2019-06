Meteo 7 giorni: super CALDO seguito da TEMPORALI al Nord Italia e grandine

METEO SINO AL 3 LUGLIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La lingua d'aria rovente che si è innalzata dal Nord Africa monopolizza il meteo in Italia e su parte dell'Europa. Questo flusso caldissimo, puntando verso l'Europa Centrale, sta determinando i suoi massimi effetti tra la Francia e l'Italia del Nord, portando temperature in diversi casi da record, a conferma dell'eccezionalità dell'evento.

La fase clou del caldo andrà avanti venerdì anche sull'Italia, sebbene con temperature leggermente meno alte come picchi estremi, ma comunque ancora prossime ai record. In generale, il caldo più intenso sta colpendo pesantemente le regioni settentrionali, poi anche quelle centrali del versante tirrenico dove anche qui si sono misurati valori localmente da record per giugno.

Il Sud rimane invece più ai margini del cupolone anticiclonico e tra l'altro anche il meteo tende a non presentarsi del tutto stabile. Di conseguenza, non manca qualche episodio temporalesco nelle ore più calde, a causa di instabilità innescata da piccoli sbuffi d'aria fresca in quota. Si tratta comunque di fenomeni brevi e localizzati.

LENTA ATTENUAZIONE DEL CALDO DAL WEEKEND, SARA' MENO ESTREMO

L'ondata d'aria rovente, innescato dallo sprofondamento di una circolazione depressionaria sul Vicino Atlantico, inizierà a perdere colpi nel weekend, non essendo più alimentata da ulteriori flussi sahariani. Il fulcro dell'ondata di caldo, anche se meno rovente, rimarrà sull'Europa Occidentale e in Italia giungerà qualche refolo d'aria più fresca da nord e nord-est.

Le temperature resteranno comunque alte, sebbene senza più i picchi termici eccezionali dei giorni precedenti. Nei primi giorni della settimana registreremo lo spostamento della depressione atlantica in direzione dell'Islanda e poi della Penisola Scandinava, una dinamica che permetterà l'arrivo di correnti lievemente più fresche oceaniche su parte della Francia e del Centro Europa.

Il caldo invece sembra destinato a proseguire sull'Italia, dove l'anticiclone africano continuerà nel suo dominio. Al momento, non si vede ancora la conclusione di questa fase così calda, che dovrebbe solo smorzarsi. Tuttavia, nel corso della nuova settimana, alcuni impulsi freschi ed instabili lambiranno le Alpi e il Nord Italia dove giungeranno a tratti temporali anche forti.

METEO DI OGGI VENERDI' 28 GIUGNO, TEMPORALI POMERIDIANI IN APPENNINO

Il sole sarà protagonista quasi assoluto, almeno nella prima parte della giornata. Nelle ore più calde, assisteremo alla formazione di ulteriori temporali di calore su aree appenniniche non solo al Sud e monti della Sicilia, ma stavolta con interessamento anche di zone interne tra Umbria, Lazio e Abruzzo. I rovesci tenderanno a propagarsi ai versanti tirrenici, prima di dissolversi entro sera.

METEO WEEKEND PIU' STABILE, IN VISTA QUALCHE TEMPORALE SULLE ALPI

Il fine settimana resterà prevalentemente soleggiato, con la lieve attenuazione del caldo che non sarà associata ad alcun particolare peggioramento. Sabato sole ovunque con brevi temporali pomeridiani in Sicilia e localmente sulle aree interne della Sardegna. Qualche scroscio di pioggia sarà probabile anche sulle Alpi Marittime e localmente sull'entroterra ligure.

Domenica nubi più consistenti si andranno a sviluppare tra pomeriggio e sera lungo l'Arco Alpino, con associato qualche rovescio o temporale localizzato. Altrove il sole risulterà prevalente e non si avranno più precipitazioni nemmeno lungo la dorsale appenninica, per via della maggiore distensione dell'anticiclone.

CALDO INTENSO, MA GRADUALE CALO TERMICO

Venerdì ci saranno delle flessioni termiche di 1-3 gradi, ma sarà ancora la Val Padana l'area più calda della Penisola con picchi di quasi 40 gradi su parte delle pianure piemontesi. Valori oltre i 35 gradi si registreranno ancora sulle pianura tra Lombardia ed Emilia, tuttavia in condizioni climatiche più afose.

La calura continuerà a farsi sentire in Sardegna e regioni centrali tirreniche, con punte di 37/39 gradi. Sabato usciremo dalla fase acuta del caldo, con temperature in generale calo ma ancora molto elevate. I valori oscilleranno attorno ai 32/35 gradi al Nord, fino a 35/37 gradi sulle aree centrali tirreniche e la Sardegna. Domenica le temperature non varieranno più di tanto, con caldo moderato.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La prima settimana di luglio dovrebbe riservare caldo meno opprimente, ma sempre meteo estivo. Come già accennato, l'anticiclone africano continuerà a prevalere, ma degli impulsi perturbati con aria più fresca lambiranno il Nord Italia, dove non mancheranno dei passaggi temporaleschi con possibili fenomeni anche intensi.

In merito ai temporali, attorno a metà settimana si intravvede la possibilità di fenomeni molto intensi, con il rischio di nuovi nubifragi, grandine. In merito a quest'ultima, in questo periodo, da tutta Europa ci giungono notizie di eventi devastanti, con chicchi giganti, danni alle cose.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

