Meteo: CLIMA INFUOCATO! Temperature già da RECORD, il PEGGIO deve arrivare

Entra nel vivo il meteo d'Africa! La corsa ai 40 gradi è ormai ufficialmente iniziata, per l'inizio della fase clou di quella che potrebbe addirittura risultare come l'ondata di caldo del secolo, almeno per alcune parti dell'Europa oltre che per alcune regioni dell'Italia.

Iniziano a fioccare i primi record mensili, ne abbiamo notizia già in Italia. Al momento si stanno misurando, sulle stazioni meteo ufficiali dell'Aeronautica Militare, i valori massimi diurni non ancora definitivi e solo in serata sapremo gli effettivi numeri con le temperature massime al decimale.

Meteo domani dell'Aeronautica Militare. Previsti anche oltre 40°C

A Trieste si sono registrati fino a questo momento 36 gradi, valore del tutto in linea con il record di +36.2°C risalente al giugno 2002. La stessa Udine registra 36 gradi ed anche qui il record da battere è di +36.2°C registrati nel giugno 2003.

Anche Ronchi dei Legionari, con 36 gradi, potrebbe battere il record di +36.4°C del giugno 2003. Verona, con +36°C, potrebbe stabilire il nuovo record di giugno che resiste dal 2012. Diverse altre località del Nord Italia non sono lontane dai record.

Meteo rovente, caldissimo in Francia, diretta video da Parigi

Solo ieri Capo Caccia, sulla Sardegna nord-occidentale, ha misurato ben +37.8°C, battendo il record di +37.2°C risalente al giugno 2016. E anche quest'oggi la località meno isolana viaggia più o meno sugli stessi valori.

Come già ampiamente evidenziato, siamo però solo all'inizio e, nelle prossime 24 ore, le temperature faranno un ulteriore balzo verso l'alto. Sarà un giovedì di fuoco al Nord, con rialzi termici importanti al Nord-Ovest dove si attendono aumenti di temperatura anche di 4-5 gradi.

Si dovrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi in alcune località e si potranno battere in molti casi dei record ultra secolari da Torino a Milano. Non parliamo più di record mensili, ma di record assoluti di caldo ed è incredibile che una simile ondata di caldo estremo si concretizzi quando siamo ancora nel mese di giugno.

Ma c'è chi sta peggio e ci riferiamo alla Francia, dove al momento sono segnalati in diverse località della Francia centro-meridionale picchi di 38/39 gradi, ma a Clermont-Ferrand si sono superati i 40 gradi. Anche in Francia il peggio dovrà ancora arrivare e il termometro potrà raggiungere, già giovedì, record clamorosi con picchi di 42/44 gradi.

Tali temperature appaiono impensabili per queste latitudini, anche raffrontate alle statistiche meteo. Nella casistica degli ultimi decenni assistiamo sempre di più ad ondate di caldo estive estreme, all'interno di stagioni nel complesso sempre più calde, dove spicca in assoluto il 2003 ma anche il 2010 in Russia.

Pubblicato da Mauro Meloni

