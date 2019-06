Giovedì a 40°C, scenari meteo da incubo anche per il Nord Italia

L'ondata di caldo sta entrando nel vivo. Stiamo parlando di condizioni meteo climatiche estreme, alle quali si deve necessariamente dare ampio risalto perché in varie zone d'Europa potrebbero cadere dei record termici che permangono dalla terribile estate del 2003.

Ultimamente abbiamo detto, giustamente, che la bolla rovente avrebbe penalizzato maggiormente l'Europa occidentale e che in Italia avrebbe avuto delle ripercussioni evidenti soltanto in alcune regioni. Tra queste menzionammo il Nord Italia, tirreniche centro settentrionali e Sardegna. Così è e così sarà.

Meteo: temperature sino 43°C, poi STOP caldo estremo

L'articolo odierno è mirato ad approfondire il discorso "temperature" sul Nord Italia perché è qui che si raggiungeranno valori eccezionalmente alti. E' vero, anche in Sardegna non si scherzerà mica con punte di oltre 40°C, ma diciamo che sull'Isola non manca occasione per ondate di calore di tale portata. Al Nord è più difficile, ma è vero che quando decide di far caldo non si scherza più.

Perché oltre al calore in sé per sé si fa in fretta a raggiungere alti tassi di umidità relativa che si traducono in afa. Afa vuol dire più caldo, il nostro organismo va in sofferenza perché percepisce più caldo a causa della difficoltà nella traspirazione. Poi non scordiamoci le isole di calore dei centri urbani, che diventano dei veri e propri forni ad alto regime. Asfalto e cemento non aiutano, indi per cui è giusto che chi di dovere metta in guardia quelle categorie di persone più a rischio (bimbi e chi è affetto da patologie cardio-respiratorie).

Meteo in Europa: mostruose anomalie termiche dell'ondata di caldo

Ma quali temperature si raggiungeranno? La giornata più calda, carte alla mano, dovrebbe essere quella di giovedì. In Piemonte e Lombardia le previsioni sono poco incoraggianti, difatti le massime potrebbero raggiungere punte di 40°C e se ci mettiamo l'umidità quelle percepite potrebbero andare ancora più su.

Su gran parte della Val Padana, procedendo quindi in direzione est, i termometri dovrebbero fermarsi attorno ai 37-38°C ma anche in questo caso con l'umidità ad alti livelli sarà facile superare 40°C nei valori percepiti. Su coste del Veneto e in Friuli Venezia Giulia andrà un po' meglio - si fa per dire - con punte di 34-35°C.

Capite bene che in presenza di certi valori bisogna prestare molta attenzione, soprattutto bisogna evitare di esporsi al sole e di stare all'aria apertura durante le ore più calde del giorno. Necessità per chi ha dei problemi, buona regola anche per chi è in buona salute.

