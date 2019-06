METEO domani, CALDO RECORD africano al top. Previsti picchi oltre 40 GRADI

L'ondata di caldo annunciata si avvia a toccare il culmine in quello che è un evento meteo epocale che rischia di passare seriamente alla storia. La parte corposa della bolla d'aria rovente, dopo aver conquistato il Mediterraneo, si sta ormai portando sulla Francia colpendo in parte anche l'Italia.

La Francia sarà la nazione che probabilmente sarà più colpita da questo caldo estremamente anomalo ed eccezionale. Già mercoledì si avranno i primi picchi localmente sopra i 40 gradi, in attesa poi che il caldo raggiunga l'intensità più cruenta.

METEO: imminente acuto del CALDO ESTREMO. Attesi più di 40 GRADI, da RECORD

L'Italia non è certo risparmiata dalla canicola come diciamo da giorni, anche se a risentirne sono principalmente le regioni centro-settentrionali e la Sardegna. Altrove le temperature sono meno roventi, sebbene non manchino caldo e afa.

Ora ci avviamo verso la fase più rovente anche sull'Italia, che colpirà particolarmente il Nord dove le temperature potranno raggiungere livelli altissimi, battendo record ultra secolari e in vari casi stabiliti nel caldissimo agosto del 2003.

Meteo France, domani già 41 gradi in Francia centrale. Video

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, giovedì 27 giugno. Ritroveremo tanto sole ovunque, con brevi locali temporali unicamente tra Campania, Calabria meridionale e Sicilia, specie a ridosso dei rilievi. Non è da escludere qualche isolato rovescio su zone interne della Sardegna.

Le ultime proiezioni meteo confermano picchi termici straordinari in Piemonte, anche di 40-42 gradi sia a Torino che nelle aree limitrofe e verso alessandrino ed astigiano. Il rischio dei 40 gradi sarà concreto anche per Milano e Brianza, specie nelle aree urbane, nonchè sulle pianure emiliane e sulle vallate alpine.

Valori così elevati dovrebbero essere favoriti da lievi locali effetti favonici, ovvero da deboli correnti discendenti dalle Alpi che surriscalderanno ulteriormente i bassi strati. Questo significa che sarà comunque caldo torrido, accompagnato da tassi d'umidità molto bassi che non peggioreranno la percezione di calura.

Anche su Firenze la colonnina di mercurio si approssimerà ai 40 gradi, mentre su Roma ci si fermerà attorno ai 36/37 gradi. Il caldo andrà a decrescere verso il Sud, dove ritroveremo valori un po' più bassi ma comunque oltre la norma. Sulle coste ci sarà un'accentuata sensazione di afa.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

