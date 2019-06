Meteo al 7 LUGLIO, fine del SUPER CALDO? Difficile ma non impossibile

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 7 LUGLIO

Siamo ormai proiettati verso la prima settimana di luglio e il trend meteo climatico sembra destinato a non mutare. I modelli matematici di previsione continuano a farci vedere scenari fortemente anticiclonici, peraltro dominati dal rovente Anticiclone Africano.

Davvero poche, carte alla mano, eventuali vie di fuga. Non s'intravedono perturbazioni in grado di minare la tenuta anticiclonica ma neppure infiltrazioni d'aria fresca capaci eventualmente di innescare un primo, vero break dell'Estate.

Quest'ultima evenienza non è del tutto da escludere, difatti alcuni tra i più importanti centri di calcolo lasciano intravedere degli sbuffi d'aria fresca destinati principalmente al Nord Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo entrando nel clou di quella che per l'Europa occidentale sarà una delle ondate di calore più intense di sempre. Per quanto riguarda l'Italia ribadiamo la suddivisione abbastanza netta tra ovest e est. Nel primo caso sarà percepibile - eccome - l'influenza dell'Anticiclone africano mentre nel secondo confermiamo il transito di una circolazione d'aria relativamente fresca.

Farà caldissimo al Nord, medio alto Tirreno e in Sardegna, mentre si starà decisamente meglio altrove. Anche perché la circolazione d'aria fresca sarà coadiuvata da venti settentrionali e orientali che terranno a bada non soltanto le temperature ma anche i tassi di umidità relativa.

ANTICICLONE SENZA FINE

Decenni fa eravamo assolutamente abituati a strutture anticicloniche capaci di permanere in loco per tanto tempo. Si trattava principalmente dell'Alta Pressione delle Azzorre, che portava sì caldo ma non con gli eccessi dell'Alta Africana.

Da qui in avanti, probabilmente sino a tutta la prima settimana di luglio, tale struttura anticiclonica sarà l'indiscussa protagonista della scena meteo climatica italiana (e non solo). Prepariamoci pertanto alle anomalie termiche positive, anomalie che potranno raggiungere localmente picchi di 8-10°C.

POCHE VIE DI FUGA

Purtroppo dobbiamo ribadire il concetto di ieri e le considerazioni fatte in apertura, ovvero che carte alla mano non s'intravede alcun segnale di cambiamento degno di tal nome.

L'Alta Pressione dovrebbe continuare a mantenere il controllo delle operazioni, al più le poche infiltrazioni d'aria fresca andrebbero a rivivacizzare l'instabilità temporalesca al Nord Italia. Altrove piena estate, c'è poco da aggiungere.

IN CONCLUSIONE

Che luglio possa essere normale è possibile, ci mancherebbe, ma viste le premesse sembra voglia confermare il trend meteo climatico di giugno ovvero il dominio totale dell'Anticiclone africano.

