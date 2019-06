Meteo all'8 Luglio, STOP caldo estremo, TEMPERATURA in diminuzione? Possibilità concrete

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO ALL'8 LUGLIO

Sono giorni di gran caldo, soprattutto sull'Europa occidentale e in alcune regioni d'Italia. Un quadro meteo climatico fortemente condizionato dall'Anticiclone africano, che per la prima volta in stagione ha tutta l'intenzione di ricordarci di che pasta è fatto.

Meteo 7 giorni: CALDO di portata storica ai massimi, oltre 40 gradi al Nord

Anticiclone che non ha la minima intenzione di abdicare, tant'è che i modelli matematici di previsione continuano a mostrarcelo sino ai primi di luglio. A dire la verità potrebbe persistere per gran parte della prima settimana di luglio, anche se con una graduale contrazione a partire da nord.

Ed è proprio in direzione nord, al di là delle Alpi, che dovremo guardare per cercare di capire se vi sarà o meno la possibilità di un cambiamento degno di tal nome. Perlomeno di un primo, consistente break stagionale.

Meteo: CLIMA INFUOCATO! Temperature già da RECORD, il PEGGIO deve arrivare

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima di proiettarci idealmente al prossimo mese concentriamoci sugli accadimenti attuali e imminenti perché come detto abbiamo un'Alta Pressione africana veramente cattiva.

Colorado, incredibili nevicate 1° giorno d'Estate: video meteo

La parte più rovente si staglierà sull'Europa centro occidentale e in parte andrà a coinvolgere le nostre regioni di ponente in particolare Nord, medio-alto tirreniche e Sardegna. Non mancherà, anche qui da noi, qualche picco superiore a 40°C.

Andrà relativamente meglio sulle adriatiche e al Sud dove transiterà temporaneamente una massa d'aria relativamente più fresca - diciamo più secca - che conterrà nettamente il rialzo delle temperature.

Fine delle CANICOLA? Ipotesi sul quando potrebbe accadere

METEO ESTREMO

Si sentono già paragoni con l'Estate 2003 ma se proprio si volessero accostare le due stagioni possiamo dirvi che l'attuale ondata di caldo potrebbe far cadere dei record termici che durano da quella tremenda estate - soprattutto sull'Europa occidentale - ma in termini di durata (per il momento) non c'è nulla da paragonare.

Giovedì a 40°C, scenari meteo da incubo anche per il Nord Italia

Certo è che si sta parlando di condizioni meteo climatiche estreme, un'abitudine degli ultimi decenni che puntualmente ci ricorda quale sia diventato l'attore anticiclonico principale: l'africano.

PROVE DI CAMBIAMENTO

Estremi meteo in Asia: record di caldo in Vietnam e Laos

Qualche barlume di speranza sembra apparire all'orizzonte, verso la conclusione della prima settimana di luglio. Attenzione però, capiterete che si sta parlando di un range temporale talmente ampio che viene difficile ipotizzare scenari affidabili. Diciamo che i modelli matematici di previsione sembrano dare un po' più peso alle perturbazioni atlantiche, in grado di avvicinarsi alle Alpi e quindi erodere il bordo settentrionale dell'Alta Pressione.

Già ciò servirebbe almeno a depotenziare l'Alta Pressione e conseguentemente il caldo, poi per quanto riguarda eventuali temporali dovremo attendere di capire se le ingerenze d'aria fresca riusciranno a spingersi in Italia con più decisione. Ipotesi che al momento non possiamo escludere.

IN CONCLUSIONE

Un giugno a forti tinte africane, c'è poco da dire, un giugno sul quale in pochi avrebbero scommesso visto l'andazzo di maggio. Ma il rischio c'era, ricorderete che se ne parlò spesso. Perché alle anomalie si risponde con altre anomalie ed è ciò che puntualmente sta accadendo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina