Meteo al 10 Luglio, stop CALDO FURIOSO ma non l'Estate

Ipotesi di evoluzione.

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 10 LUGLIO

L'Europa centro occidentale sta letteralmente bollendo. Stiamo parlando di condizioni meteo climatiche eccezionali innescate da un poderoso Anticiclone Africano, mai così cattivo negli ultimi anni. Fortunatamente è una situazione destinata a terminare in qualche giorno, anche se i modelli matematici di previsione continuano a proporci scenari anticiclonici persistenti.

Anticiclone che nella prima settimana di luglio dovrebbe stazionare ostinatamente sul Mediterraneo, portando stabilità atmosferica e temperature superiori alle medie stagionali. Non saranno temperature eccezionalmente alte, questo dobbiamo dirlo, ma farà comunque caldo.

A livello continentale confermiamo il probabile isolamento di un'ampia depressione sul nord Europa, depressione alimentata da aria relativamente fredda i cui effetti potrebbero espandersi gradualmente verso sud. L'eventuale coinvolgimento dell'Italia è estremamente difficile, ma non possiamo escluderlo a priori.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo nel clou dell'ondata di caldo, ma fin da oggi ci sarà una progressiva contrazione delle temperature laddove sono state davvero roventi. Quindi al Nord, Sardegna e anche nelle regioni del medio-alto Tirreno. Al Nord, durante il weekend, si riaffaccerà anche qualche temporale a partire dalle Alpi.

A inizio della nuova settimana l'ulteriore contrazione anticiclonica lungo il confine settentrionale potrebbe innescare temporali più organizzati e diffusi nelle regioni del Nord, quindi anche in Val Padana. Attenzione, perché visto il caldo pregresso potrebbero risultare particolarmente violenti.

Nelle altre regioni il dominio dell'Alta Pressione proseguirà pressoché incontrastato, tra l'altro si porterà con più convinzione nelle nostre regioni centro meridionali.

ESTATE A PIENO REGIME

Possiamo parlare assolutamente di Estate a pieno regime perché continueremo a registrare bel tempo per tutta la prima settimana di Luglio. Bel tempo estivo, ovviamente, difatti le temperature si manterranno superiori alle medie climatiche di riferimento un po' su tutte le regioni. Caldo, non eccezionale ma caldo intenso.

Per quanto riguarda i temporali andrà prestato un occhio di riguardo al Nord perché qui continueranno a transitare sbuffi d'aria fresca in quota, il ché non depone a favore di una stabilità ineccepibile. I temporali che si formeranno potrebbero essere violenti, con grandinate e raffiche di vento.

OCCHIO AL NORD EUROPA

Al momento non s'intravedono segnali concreti verso un cambiamento di circolazione o comunque verso uno sblocco della condizione anticiclonica. Però la presenza di un'ampia depressione sul nord Europa va considerata con estrema attenzione, perché l'eventuale estensione verso sud potrebbe condurre a una contrazione anticiclonica importante e quindi alle prime insidie destabilizzanti anche in Italia.

IN CONCLUSIONE

Estate che sembra destinata a proseguire all'insegna dell'Anticiclone africano, a dispetto di proiezioni stagionali orientate alla normalità mensile di luglio. Se ci sarà un cambiamento sostanziale lo vedremo, al momento tale ipotesi appare quanto mai improbabile.

Pubblicato da Ivan Gaddari

