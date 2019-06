Freddo e neve, lo strano meteo estivo degli Stati Uniti

CRONACHE METEO: c'è poco da fare, se c'è un paese al mondo che è stato ripetutamente colpito da ondate di freddo sono proprio gli Stati Uniti, e la mappa delle anomalie termiche lo sta dimostrando, anche in questi giorni.

Un'ondata di freddo molto anomala in discesa dal Canada ha fatto nevicare su località montane che non vedevano la neve in Estate da decenni, come è accaduto nel Colorado.

Meteo: in Colorado abbondanti nevicate estive

A Steamboat, i 51 cm di neve caduti rappresentano la prima neve misurabile dal 17 Giugno 1928, mentre lo "snowpack", ovverosia il quantitativo di neve presente in Colorado, ha raggiungo l'incredibile cifra del 4121% oltre la norma.

Meteo Stati Uniti: Yellowstone e Colorado, chiuse le strade per la troppa neve

Comunque sia, la giornata del 25 Giugno sta vedendo gli Stati Uniti interi con una anomalia termica di -1,45°C; il freddo più intenso nella parte centrale, -3,77°C rispetto al normale, mentre la zona est appare la più mite, con anomalia di -0,12°C.

