Meteo per domani, non solo CALDISSIMO ma anche isolati TEMPORALI. Ecco dove

Il gran caldo sarà il piatto forte del meteo dei prossimi giorni, per effetto di una drastica spinta verso nord di una bolla d'aria rovente sahariana. Il campo anticiclonico sub-tropicale posizionerà i propri massimi leggermente ad ovest rispetto all'Italia.

La lingua d'aria così rovente punterà infatti, dopo il bacino del Mediterraneo, le nazioni dell'Europa Occidentale, colpendo l'Italia solo in parte. A risentirne maggiormente saranno le regioni settentrionali, la Sardegna e Toscana.

Meteo da CALDO RECORD, picco tra giovedì e venerdì: le città più roventi

Sul Sud Italia l'anticiclone africano sarà meno forte e qui è atteso l'inserimento di ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota. Da un lato questi spifferi da nord limiteranno la calura, ma soprattutto creeranno tutte le condizioni per l'insorgere di temporali di calore nelle ore centrali e pomeridiane.

Tali sbuffi d'aria fresca in quota verranno veicolati anche per via di una lieve circolazione ciclonica in movimento dai Balcani verso Grecia e Turchia. Il meteo diverrà quindi più instabile su parte dell'Italia e vediamo l'evoluzione prevista per domani, mercoledì 26 giugno.

Meteo: ITALIA, tra CALDO TREMENDO e rari TEMPORALI con grandine

Sole e caldo saranno in generale protagonisti, ma ci potrà essere spazio per qualche breve temporale pomeridiano localmente forte, più diffuso su entroterra laziale, Campania, Lucania, Calabria ed est della Sicilia, con possibili isolati sconfinamenti dei fenomeni fin sulle coste tirreniche, tra Basso Lazio, Campania ed Alta Calabria.

Le temperature, come già anticipato, saliranno ancora portandosi su valori decisamente elevati, con picchi fino a 37/38 gradi sulle pianure tra Piemonte ed Ovest Lombardia, ma anche tra Toscana ed Alto Lazio. Stessi picchi si misureranno in Sardegna, anche se caleranno lievemente rispetto alle 24 ore precedenti.

