Meteo da CALDO RECORD, picco tra giovedì e venerdì: le città più roventi

Il caldo è entrato prepotentemente in azione sull'Italia, proiettandoci verso un evento meteo che potrebbe passare alla storia, almeno per alcune parti del Paese. L'anticiclone africano sta rimontando molto a nord, comportando l'avanzata di una possente onda di calore d'estrazione algerina che colpirà con enfasi anche l'Italia.

Lo sprofondamento di una saccatura atlantica tra Azzorre e Atlantico Portoghese risulta essere la causa scatenante della forte espansione dell'anticiclone sub-tropicale. Basti pensare che il promontorio si va espansdendo fin verso le aree baltico-scandinave, trasportando con sé una lingua d'aria caldissima.

Non tutta Italia risentirà allo stesso modo di questa intensa fiammata sahariana. Il caldo più intenso si avvertirà soprattutto sulle regioni settentrionali, in particolar modo al Nord-Ovest, poi in Sardegna e lungo le aree centrali del versante tirrenico.

Il Sud resterà più ai margini e qui non mancherà qualche locale temporale pomeridiano. Va quindi evidenziato che, mentre sul Nord l'ondata di calore potrà toccare livelli eccezionali, al Sud le temperature non raggiungeranno degli estremi così rilevanti.

Ci vorrà qualche giorno prima che questa ondata d'aria rovente raggiunga la sua massima espansione e potenza sull'Italia. I massimi effetti della calura si avranno verso metà settimana, probabilmente giovedì o venerdì, con temperature attese fino a 40 gradi ed oltre.

L'aspetto meteo clamoroso è che questi picchi termici così elevati si potrebbero raggiungere proprio al Nord-Ovest, laddove risulterebbero in molti casi da record non solo per il mese di giugno, ma in termini assoluti.

Fra le città roventi segnaliamo Torino, dove è molto probabile il raggiungimento della soglia dei 40 gradi, se non di più, perlomeno sulla base delle indicazioni di varie proiezioni meteo. A parte il Piemonte, anche la Lombardia potrebbe battere svariati record. Ecco più nel dettaglio una stima, ma i picchi potranno essere superiori.

Temperature massime dei giorni fra il 25 e il 30 giugno 2019 per i capoluoghi italiani

Torino 39°C

Asti, Monza, Milano 38°C

Bergamo, Oristano, Alessandria, Brescia, Como, Vercelli, Modena, Firenze, Grosseto, Verona, Novara, Mantova 37°C

Parma, Piacenza, Prato, Reggio nell'Emilia, Sassari, Vicenza, Padova, Cremona, Sanluri, Pavia, Ferrara, Lodi, Rovigo, Bologna, Carbonia, Pordenone, Treviso 36°C

Pistoia, Caltanissetta, Aosta, Lecco, Roma, Varese, Forlì, Caserta, Napoli, Udine, Terni, Iglesias, Ravenna, Lucca 35°C

Cuneo, Pisa, Salerno, Gorizia, Massa, Siena, Trento, Viterbo, Cesena, Biella, Bolzano, Villacidro, Foggia, Sondrio, Taranto 34°C

Frosinone, La Spezia, Agrigento, Crotone, Benevento, Verbania, Carrara, Genova, Olbia, Latina, Savona, Arezzo 33°C

Livorno, Ragusa, Enna, Nuoro, Rimini, Trieste, Tortolì, Cosenza, Imperia, Tempio Pausania 32°C

Avellino, Catanzaro, Matera, Catania, Perugia, Belluno, Siracusa, Venezia, Lecce, Rieti 31°C

Reggio di Calabria, Pesaro, Ascoli Piceno, Cagliari, Macerata, Messina, Palermo 30°C

Andria, Urbino, Ancona, Bari, Lanusei, Barletta, Isernia, Teramo, Brindisi, Trani 29°C

Trapani, L'Aquila, Pescara, Chieti, Potenza 28°C

Fermo, Campobasso 27°C

Vibo Valentia 26°C

