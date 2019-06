Meteo fantascienza in Francia, dipende. Video precursore di caldo, temperature folli

Il video fu commissionato da World Meteorological Organization - WMO (organizzazione meteorologica mondiale), che propose delle previsioni per dei giorni d'agosto del 2050 in Francia, sotto gli effetti del Riscaldamento Globale.

Video che fu ridicolizzato dai contrari alla scienza che evidenzia la presenza del riscaldamento globale, ma che invece nei prossimi giorni potrebbe essere attuale, se non persino peggiore per le temperature estreme, e la diffusione del caldo che sta per abbattersi in Francia.

Meteo: i 40 gradi al Nord sono possibili!

Le TV francesi, memori degli effetti delle ondate di caldo del 2003, diffondono spot su come affrontare la calura. Caldo che è temutissimo, anche perché buona parte delle abitazioni sono sprovviste di climatizzatore, specie a Parigi, dove la temperatura, complice anche l'Isola di Calore, potrebbe raggiungere i 40°C e scendere in centro città poco sotto i 30°C durante il culmine del caldo.

Va comunque detto che già la settimana successiva, il nord della Francia sarà interessato da temporali ed un notevole refrigerio, che invece non sarà di tale efficacia nel sud.

Pubblicato da Federico De Michelis

